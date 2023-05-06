Мощный украинский дрон уничтожил на Херсонщине комплекс наблюдения россиян 6.05.2023, 19:10

Видеофакт.

На территории временно оккупированной Херсонщины украинский беспилотник «Феникс» уничтожил российский комплекс наблюдения «Муром-П». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров.

Федоров отметил, что fpv-дрон Phoenix 03 Heavy ucav был приобретен благодаря донатам украинцев. Комплекс наблюдения позволял россиянам практически круглосуточно следить за территорией и перемещениями украинских войск

«Теперь так называемое око мордора разрушено», - подчеркнул украинский министр.

Федоров также сообщил, что на фронт в Украину уже передали сотню таких fpv-дронов Phoenix 03 Heavy ucav, предназначенных для выполнения боевых задач по поражению живой силы и легкобронированных объектов противника днем и ночью.

- Поэтому вскоре враг потеряет еще очень много техники, – убежден он.

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