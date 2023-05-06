Россиянам изрядно «влетело»: Генштаб ВСУ сообщил об ударах по технике и живой силе 1 6.05.2023, 20:37

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Украинские воины, в частности, ударили по зенитно-ракетному комплексу противников.

Силы обороны Украины за текущие сутки нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских захватчиков и уничтожили 6 беспилотников, из которых 4 - дроны типа Shahed-136/131.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в субботу, 6 мая.

- Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу, - сказано в сводке.

При этом, в течение этих суток украинскими защитниками было уничтожено 4 ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed-136/131 и 2 разведывательных дрона.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Отдельно сказано, что в течение этих суток российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов, в том числе по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Еще российская армия нанесла 25 авиационных ударов и осуществила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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