«Состояние стабильно тяжелое»: Прилепин в коме после операции 1 6.05.2023, 20:47

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Сегодня под российским пропагандистом взорвалась предположительно противотанковая мина.

Российского пропагандиста Захара Прилепина, на которого сегодня было совершено покушение, прооперировали в Нижнем Новгороде. Сейчас его жизни ничто не угрожает, сообщает прокремлевский телеграм-канал «112».

Состояние Прилепина врачи оценивают как стабильно тяжелое.

- Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы, – говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, в ходе операции пропагандисту провели «фиксацию переломов».

- Операция прошла успешно. После операции Захар приходил в себя, но сейчас он введен в медикаментозный сон, чтобы быстрее восстанавливаться, – заявил глава области.

Напомним, что утром 6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором ехал известный российский пропагандист, в прошлом террорист «ЛНР» Захар Прилепин. Его водитель погиб, но сам Прилепин выжил.

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