Поляки участвуют в создании инновационных вертолетов концерна Airbus Helicopters 6.05.2023, 21:28

Под Лодзью работает проектное бюро и центр тестирования французского авиационного гиганта.

«Я под огромным впечатлением от запала, умений, неимоверной мотивации команды инженеров и конструкторов нашего лодзинского проектного бюро. Вне сомнения, это бюро находится среди лидеров конструкторских центров нашей компании», - заявил председатель концерна Airbus Helicopters Бруно Ивен.

Как передает «Польское радио», он сделал такое заявление по случаю официального открытия на прошлой неделе в местности Стрыкув под Лодзью центра тестирования на базе уже существующего проектного бюро французского авиационного гиганта, который является лидером в ЕС по производству вертолетов.

Подчеркивается, что лодзинское проектное бюро, насчитывающее 115 инженеров и техников, в сотрудничестве с Лодзинской политехникой сыграло ключевую роль в наиболее инновационных проектах Airbus Helicopters.

Среди прочего, поляки принимали участие в создании новейшего многоцелевого среднего вертолета H160, который запущен в серийное производство. Но это также работа над прототипами.

К примеру City Airbus –воздушные городские такси на электрическом питании. Поляки не только создали полностью электрический двигатель, но также занимались интеграцией бортовых систем. Их достижением также является RACER – сверхманевренный вертолет для армии, спецподразделений и разного рода госслужб.

Польские инженеры с нуля запроектировали главные элементы двигателя этой машины, которая установила мировой рекорд скорости среди вертолётов.

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