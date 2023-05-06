Что происходит после введения Беларусью контроля на границе с Россией 6.05.2023, 22:20

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У некоторых документы смотрят прямо из рук.

После того как 5 мая на въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль и стали проверять паспорта, на некоторых трассах образовались немалые очереди из машин. В итоге кому-то, чтобы проехать границу, понадобилось около трех часов, пишет «Зеркало».

В субботу, 6 мая, в чатах, где люди обсуждают ситуацию на российско-белорусской границе, главная тема — время в очереди на границе, а точнее, сколько его ушло на то, чтобы преодолеть расстояние между странами-соседками. «Ехали через Рудня-Лиозно. В 13.35 встали в очередь, 16.00 проехали российский пункт пропуска, 16.35 — белорусский. Итого 3 часа», — написала одна из пользовательниц.

У тех, кто решил отправиться в поездку рано утром, все происходило значительно быстрее. Среди таких водителей — россиянин Андрей, который примерно в 5.30 утра ехал в Беларусь через пост «Красная горка» в Смоленской области. На то, чтобы пересечь обе границы у него ушло около 20 минут.

— В машине со мной ехали дочка, жена и ее сестра. Проверка на белорусской границе (пост «Застенки» в Дубровенском районе. — Прим.) заняла всего минуты три-четыре. Нас попросили показать документы, спросили, куда, зачем едем и попросили открыть багажник. Документы смотрели прямо из наших рук. У нас были только российские паспорта, заграничных не было (заграничный паспорт нужен россиянам для поездок за рубеж. — Прим.), — описывает ситуацию мужчина и дополняет. — Для сравнения, две недели назад возвращался из Орши домой и простоял на российской границе полтора часа.

Также быстро прошел границу и Валерий. Около 5 утра он подъехал к пункту пропуска «Лобок» в Псковской области. Перед ним было всего три машины.

— Заметил, что на российском пограничнике был видеорегистратор. У меня попросили открыть багажник и задали всего один вопрос: «Везете ли что-то незаконное?» Ответил: «Нет», мне вернули паспорт и пожелал счастливого пути. В общем, с учетом очереди, на все про всё ушло минут пять, — описывает ситуацию Валерий. — На белорусской стороне передо мной стояло машин 20, поэтому прохождение границы растянулось минут на 50. Лично у меня проверяли паспорт, водительское удостоверение. Работали пограничник и гаишник, каждый смотрел свое. Попросили открыть багажник, глянули туда без энтузиазма, спросили, куда еду, и пожелали счастливого пути. В целом, общались вежливо, с юморком.

По словам мужчины, он обратил внимание, что на белорусском стороне стояло около 10−15 вооруженных военнослужащих, четыре машины ГАИ и работало два человека в штатском.

Россиянке Марине, которая со знакомыми в 14.25 «встала в пробку» со стороны пункта пропуска «Кругловка» в Смоленской области, пришлось постоять в очереди более трех часов.

— Через два часа десять минут мы подъехали к границе с Россией. У нас проверили документы на автомобиль, паспорта, попросили открыть багажник. Проверка заняла минуты полторы, — говорит девушка. — После этого час и десять минут мы стояли перед пунктом пропуска на стороне Беларуси. Здесь у нас тоже посмотрели паспорта, багажник, попросили открыть дверь в машине, уточнили цель и место визита. Спросили, нет ли запрещенных и взрывоопасных веществ, поблагодарили и отпустили. Что примечательно, машину перед нами не пропустили и девушку в паспортом отвели к контрольный пункт. Видимо, что-то выясняли.

Три часа провел на границе и Валентин, который ехал через этот же пункт пропуска примерно в 12.00. Он обратил внимание на то, что белорусские пограничники «были с автоматами».

— У меня посмотрели паспорт, сверили фото, никакие данные никуда не вносили, рассказывает мужчина и дополняет: — Обычно в будни прохождение границы у меня занимает минут 10−15. Перед выходными, особенно большими, когда праздники, — дольше. Например, 30 декабря очередь была около 10 километров. Я в ней простоял три часа.

— А я прочел в чате, что в «Красной Горке» стоят по три-четыре часа и решил поехать через пункт пропуска сопредельный «Лядам» (находится в Дубровенском районе. — Прим). В очередь к российской границе встал где-то в 16.40 и за 25 минут прошел обе границы, — описывает ситуацию еще один водитель Матвей. — На белорусской границе я спросил, с чем связана проверка. Мне не объяснили, только сказали: «Теперь так». Люди на ситуацию реагировали спокойно. Просто ждали, когда придет их очередь.

Напомним, в пятницу, 5 мая, в Госпогранкомитетесообщили, что проверка документов на въезде в Беларусь, — это часть мероприятий по «ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз».

— Да, проводятся сейчас определенные мероприятия. Это в рамках выполнения ратификационного соглашения о взаимном признании виз с Россией. На шести основных направлениях работает этот контроль. Это только на въезд, — заявили в ведомстве.

По словам представителя ГПК, это должно быть временно, но когда закончится контроль, неизвестно.

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