Бойцы белорусского батальона ВСУ зачистили траншеи россиян вдоль «дороги жизни» в Бахмут 5 7.05.2023, 8:11

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Также бойцы смогли закрепиться на важном рубеже.

Военнослужащие ВСУ из белорусского батальона успешно выполнили боевое задание по зачистке траншей российских оккупантов вдоль дороги в Бахмут, по которой осуществляется снабжение Сил обороны Украины в городе и эвакуация раненых.

Об этом передает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал военного формирования белорусских добровольцев из батальона ВСУ «Террор».

Также бойцы смогли закрепиться на важном рубеже.

В публикации отмечается, что перед подразделением поставили задачу выйти к блиндажу противника, ликвидировать личный состав, таким образом зачистив вражеские окопы вдоль «дороги жизни» на Бахмут, а также занять и закрепиться на «на стратегически важном рубеже».

«Задание было выполнено», - рассказали военные из белорусского батальона ВСУ, а также опубликовали видео про работу бойцов.

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