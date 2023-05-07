МИД РФ обвинил США во взрыве машины Прилепина 17 7.05.2023, 8:33

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Машина пропагандиста была взорвана в Нижегородской области.

Ответственность за покушение на пропагандиста Захара Прилепин, машина которого в субботу была взорвана в Нижегородской области, лежит не только на Украине, но на США, заявил российский МИД.

Именно Вашингтон с 2014 года «кропотливо взращивал замешанный на неонацизме антироссийский проект» в Украине, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в субботу.

«Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей», — подчеркивает МИД РФ.

«На неугодных журналистов, литераторов, общественных деятелей объявлена настоящая охота», — сетует ведомство и приводит в качестве примеров убийство Дарьи Дугиной, дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина, а также покушение на Константина Малофеева — основателя радикально-религиозного, пропагандисткого телеканала «Царьград».

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал видео, где задержанный близ Нижнего Новгорода подозреваемый в покушении на Прилепина дает признательные показания. Мужчина называет себя Александром Пермяковым 1993 года рождения, а также сообщает, что он уроженец Донецкой области и в 2018 году был завербован спецслужбами Украины.

В 2022 году Пермяков, по собственным словам, «заехал на территорию Российской Федерации с целью убийства» Прилепина. По данным «112», вслед за Пермяковым во время прочесывания лесополосы силовики задержали и второго подозреваемого. Задержанные указали адреса в Москве, где проходят обыски.

Прилепин поступил в областную клиническую больницу имени Семашко в тяжелом состоянии, рассказал источник «Интерфакса». По данным РЕН ТВ, у него сочетанная травма, контузия обоих легких, минно-взрывное ранение, многочисленные переломы и ушибы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что медики успешно провели операцию, после чего ввели Прилепина в медикаментозный сон.

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