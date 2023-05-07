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Пропагандист Прилепин выведен из искусственной комы

  • 7.05.2023, 10:08
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Пропагандист Прилепин выведен из искусственной комы

Его автомобиль был взорван 7 мая.

Пропагандист Захар Прилепин выведен из искусственной комы и уже в сознании, заявил нижегородский губернатор Глеб Никитин. По его словам, жизни Прилепина ничего не угрожает.

Автомобиль российского пропагандиста был взорван 7 мая. Погиб водитель Прилепина. Пропагандист был ранен.

В подрыве подозревается уроженец Донецкой области.

СК России возбудил по этому эпизоду уголовное дело по статье «Теракт».

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