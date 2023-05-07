За сутки 145 нелегальных мигрантов пытались попасть в ЕС из Беларуси

За сутки 145 нелегальных мигрантов пытались попасть в ЕС из Беларуси3
- 7.05.2023, 11:54
Четверо — вплавь по Свислочи.
За субботу, 6 мая, на польской границе зафиксировано 79 попыток нелегального пересечения со стороны Беларуси, сообщает пограничная служба Польши. Еще 66 человек пытались попасть в Литву и Латвию.
В числе мигрантов, пытавшихся попасть в Польшу, были в том числе граждане Эритреи и Ганы. Четыре человека пересекали границу вплавь через реку Свислось — граждане Конго, Мали и двое с Коморских островов.
17 человек возвращено обратно в Беларусь.
Кроме того, за перевозку мигрантов задержан гражданин Латвии: он вез 10 человек.
Литовские пограничники зафиксировали за сутки 6 попыток пересечения границы, а в Латвию пытались попасть 60 нелегальных мигрантов.