В США мужчина застрелил восемь человек в торговом центре 7.05.2023, 12:40

2,822

Фото: AP

Стрелка ликвидировали полицейские.

В Техасе мужчина открыл стрельбу в торговом центре и застрелил восемь человек, пишет CNN. Подозреваемого убили полицейские.

Стрельба в торговом центре города Аллен произошла в субботу вечером. Нападавший, судя по снимку, полученному CNN, был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15. На нем был бронежилет.

По словам очевидцев, работники и посетители пытались спрятаться, некоторые из них находились в укрытиях около двух часов, пока полиция обыскивала здание.

Подозреваемого застрелил один из полицейских, который находился внутри торгового центра. Изначально полиция искала двух стрелков, но в итоге пришла к выводу, что он был один.

Мужчине удалось застрелить восемь человек. Двое из них умерли в больнице. Вечером субботы три пострадавших были в критическом состоянии, еще четверо — в стабильном.

Это 199 по счету нападение с применением огнестрельного оружия в США в этом году, в ходе которого были застрелены четверо и более человек, не считая стрелка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».