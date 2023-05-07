В США мужчина застрелил восемь человек в торговом центре
- 7.05.2023, 12:40
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Стрелка ликвидировали полицейские.
В Техасе мужчина открыл стрельбу в торговом центре и застрелил восемь человек, пишет CNN. Подозреваемого убили полицейские.
Стрельба в торговом центре города Аллен произошла в субботу вечером. Нападавший, судя по снимку, полученному CNN, был вооружен полуавтоматической винтовкой типа AR-15. На нем был бронежилет.
По словам очевидцев, работники и посетители пытались спрятаться, некоторые из них находились в укрытиях около двух часов, пока полиция обыскивала здание.
Подозреваемого застрелил один из полицейских, который находился внутри торгового центра. Изначально полиция искала двух стрелков, но в итоге пришла к выводу, что он был один.
Мужчине удалось застрелить восемь человек. Двое из них умерли в больнице. Вечером субботы три пострадавших были в критическом состоянии, еще четверо — в стабильном.
Это 199 по счету нападение с применением огнестрельного оружия в США в этом году, в ходе которого были застрелены четверо и более человек, не считая стрелка.