Сырский побывал на востоке и обсудил оборону Бахмута
- 7.05.2023, 13:14
Приняты оперативные решения.
Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей.
Сообщается, что они обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и задачи максимального поражения боевикам «Вагнера». На месте были приняты необходимые оперативные решения.
Сырский пояснил, что не все вопросы можно обсудить удаленно. Поэтому общение вживую с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.
Командующий Восточной группировкой войск характеризует ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую. По его словам, россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.
«Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия», - говорит он.
Но, подчеркнул Сырский, благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь намеченных целей.
Также вчера по случаю Дня пехоты генерал-полковник Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта, героически проявившим себя в боях.
«Безусловно, это важный и всегда волнующий момент, ведь эти награды добыты в буквальном смысле кровью и потом. Для меня всегда честь отмечать наших воинов и жать каждому лично руку, потому что я очень хорошо знаю высокую цену этих наград», - сказал он.
Командующий Восточной группировкой войск говорит, что для него это — возможность пообщаться с бойцами в неформальной обстановке, услышать от них об их проблемах и ответить на вопросы.