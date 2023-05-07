Сырский побывал на востоке и обсудил оборону Бахмута 7.05.2023, 13:14

Приняты оперативные решения.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий, где встретился с командирами боевых частей.

Сообщается, что они обсудили меры для лучшей обороны Бахмута и задачи максимального поражения боевикам «Вагнера». На месте были приняты необходимые оперативные решения.

Сырский пояснил, что не все вопросы можно обсудить удаленно. Поэтому общение вживую с командирами позволило детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

Командующий Восточной группировкой войск характеризует ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую. По его словам, россияне в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

«Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия», - говорит он.

Но, подчеркнул Сырский, благодаря активным действиям наших бойцов противнику не удается достичь намеченных целей.

Также вчера по случаю Дня пехоты генерал-полковник Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта, героически проявившим себя в боях.

«Безусловно, это важный и всегда волнующий момент, ведь эти награды добыты в буквальном смысле кровью и потом. Для меня всегда честь отмечать наших воинов и жать каждому лично руку, потому что я очень хорошо знаю высокую цену этих наград», - сказал он.

Командующий Восточной группировкой войск говорит, что для него это — возможность пообщаться с бойцами в неформальной обстановке, услышать от них об их проблемах и ответить на вопросы.

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