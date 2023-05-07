На большей части территории Беларуси ввели ограничения на посещение лесов

На большей части территории Беларуси ввели ограничения на посещение лесов1
- 7.05.2023, 13:37
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«Зелеными» остались лишь четыре района.
В 67 районах Беларуси ввели ограничения на посещение лесов. Согласно интерактивной карте Минлесхоза, они действуют на всей территории Брестской области, а также в ряде районов Гомельской, Витебской, Минской и Гродненской областей.
В Гомельской области ограничения действуют в Житковичском, Лельчицком, Петриковском, Мозырском, Октябрьском, Калинковичском, Хойникском районах.
В Минской области «зелеными» остались лишь 4 района – Столбцовский, Дзержинский, Вилейский и Мядельский. В Гродненской под ограничения не попали Свислочский, Волковысский, Берестовицкий, Дятловский, Кореличский и Новогрудский районы.
В Витебской области открытыми для посещения являются лишь 7 районов – Поставский, Глубокский, Шарковщинский, Браславский, Миорский, Верхнедвинский и Россонский.