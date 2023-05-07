Появились подробности о подозреваемом в подрыве авто Прилепина 7.05.2023, 15:46

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Задержанный воевал на стороне «ДНР».

Александр Пермяков, которого Следственный комитет РФ выдал за человека, «завербованного СБУ» и обвиняет в подрыве машины с Захаром Прилепиным, в реальности воевал на стороне «ДНР» против ВСУ.

Об этом пишет «Апостроф», ссылаясь на сестру обвиняемого в покушениии.

Сообщается, что Пермяков отбывал срок в Украине за разбой. После этого он работал разнорабочим в Дружковке, а в 2014-2015 годы стал «ополченцем» и воевал на стороне «ДНР». В мае 2015 года Александр Пермяков пешком переходил границу с РФ и в рюкзаке у него был обнаружен штык-нож от автомата Калашникова.

Следственный комитет опубликовал видео его допроса, где в нескольких склейках обвиняемый признаётся в организации покушения протокольными фразами.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 6 мая в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился российский писатель-террорист Захар Прилепин. Сработало взрывное устройство под днищем машины. Водитель погиб, Прилепин ранен.

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