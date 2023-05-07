Какие мировые бренды продают самые надежные авто
- 7.05.2023, 15:53
Топ-10 рейтинга.
Автоэксперты проанализировали несколько отчетов об исследованиях из разных источников, чтобы составить собственный рейтинг автомобильных брендов, продающих самые надежные автомобили - они выделили десять марок.
Об этом сообщает HotCars.
Стоит отметить, что в современном мире перед покупкой авто, водители, кроме цены, в первую очередь обращают внимание именно на надежность и долговечность машины. При этом часто это важнее даже других факторов, таких как безопасность или экономичность.
ТОП-10 автомобильных брендов, продающих самые надежные авто.
1 Toyota – средний балл надежности 72 из 100;
2 Lexus - 72/100;
3 Mazda - 65/100;
4 BMW - 65/100;
5 Honda - 62/100;
6 Audi - 60/100;
7 Subaru - 59/100;
8 Acura - 57/100;
9 Kia - 54/100;
10 Lincoln - 54/100.