Какие мировые бренды продают самые надежные авто 7.05.2023, 15:53

Топ-10 рейтинга.

Автоэксперты проанализировали несколько отчетов об исследованиях из разных источников, чтобы составить собственный рейтинг автомобильных брендов, продающих самые надежные автомобили - они выделили десять марок.

Об этом сообщает HotCars.

Стоит отметить, что в современном мире перед покупкой авто, водители, кроме цены, в первую очередь обращают внимание именно на надежность и долговечность машины. При этом часто это важнее даже других факторов, таких как безопасность или экономичность.

ТОП-10 автомобильных брендов, продающих самые надежные авто.

1 Toyota – средний балл надежности 72 из 100;

2 Lexus - 72/100;

3 Mazda - 65/100;

4 BMW - 65/100;

5 Honda - 62/100;

6 Audi - 60/100;

7 Subaru - 59/100;

8 Acura - 57/100;

9 Kia - 54/100;

10 Lincoln - 54/100.

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