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После диверсий в РФ силовики начали искать иностранца в Беларуси

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  • 7.05.2023, 17:06
  • 4,618
После диверсий в РФ силовики начали искать иностранца в Беларуси

Подробности.

Сообщение о поиске человека с именем Эдуард впервые появилось 5 мая в социальных сетях автопарков и телеграм-канале гомельского отделения БЖД, пишет «Флагшток».

Кроме имени, фамилии, отчества, в сообщении присутствует и дата рождения мужчины.

7 мая в автомобильном чате Мозырского района появилось уточнение, что Эдуарда разыскивают «в связи с совершением тяжкого преступления».

Белорусские «Киберпартизаны» по запросу «Флагштока» сообщили, что белорусов с такими паспортными данными не существует, а система распознавания лиц не нашла изображения человека с высокой степенью сходства в белорусской паспортной системе.

Как ранее писал сайт Charter97.org, 1 мая в Брянской области пустили под откос поезд с белорусским тепловозом. 

На следующий день там провели еще одну успешную диверсию на железной дороге — грузовой поезд сошел с рельсов.

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