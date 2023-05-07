Пожар возле Академии ФСБ в Москве: несколько строителей заблокированы на крыше 1 7.05.2023, 17:53

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Густой черный дым виден на расстоянии нескольких десятков километров.

7 мая в Москве произошел очередной пожар. На этот раз густой черный дым виден на расстоянии нескольких десятков километров – горит новостройка ЖК «Новое Очаково» (застройщик «Пик») на улице Наташи Ковшовой.

Кадры публикует телеграм-канал «Украина 365».

По сообщениям российских пабликов, недалеко от места происшествия находится Академия ФСБ. По предварительным данным, вспыхнул мусор и строительные материалы. Данных о пострадавших пока нет.

Очевидцы не спешат комментировать происходящее хотя телеграм-каналы Москвы отмечают, что именно местные жители первыми заметили дым и вызвали пожарных.

На место едут пожарные.

«На крыше, по нашей информации, заблокированы несколько рабочих. Площадь возгорания — около 150 квадратных метров», - пишет телеграм-канал «SHOT».

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