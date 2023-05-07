В Индии вспыхнуло межэтническое насилие 1 7.05.2023, 18:54

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Тысячи людей покинули свои дома.

В результате межэтнического насилия в индийском штате Манипур погибли 55 человек, 260 ранены. 23 тысячи местных были вынуждены покинуть свои дома, сообщает CNN.

Насилие вспыхнуло в начале недели между этническими группами Куки и Мейтеи, основной его очаг – город Имфал. Врач районной больницы Манипура Манг Хатзоу рассказал, что в основном людей госпитализируют из-за огнестрельных ранений.

Отмечается, что на улицах продолжаются перестрелки и поджоги, несмотря на то, что военные находятся в районе. Местные власти также выключили мобильный интернет в регионе, чтобы уменьшить беспорядки.

Военные сообщают, что перемещенных людей размещают на военных базах и в гарнизонах, а за районом установили наблюдение с беспилотников и вертолетов.

CNN пишет, что ранее на этой неделе губернатор штата Анусуйя Уикей издал приказ «стрелять на месте» в «крайних случаях, когда все формы убеждения, предупреждения и разумной силы были исчерпаны».

Отмечается, что причиной межэтнического насилия стал митинг местных этнических групп против включения преобладающей в штате группы Мейтеи в индийскую группировку «Запланированного племени». Издание объясняет, что это предоставит группе доступ к большим преимуществам, включая здравоохранение, образование и работу в правительстве.

CNN пишет, что этнические группы являются одними из наиболее социально и экономически неблагополучных в Индии, и исторически им было отказано в доступе к образованию и престижной работе. Местные заявляют, что если обществу Мейтеи будет предоставлен статус «планируемого племени», другие племенные группы могут остаться без социальных преимуществ.

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