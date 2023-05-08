Ночью россияне запустили по Киеву 30 дронов
- 8.05.2023, 7:31
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Есть пострадавшие.
В ночь на понедельник, 8 мая, враг пытался атаковать Киев дронами. По предварительной информации, это были иранские баражирующие боеприпасы Shahed, атаковавшие столицу по разным направлениям — в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Сообщается о пяти пострадавших. Обломки упали на жилой дом.
Об этом сообщила КМВА в Telegram.
Вероятно, из-за падения обломков повреждено семь авто и еще одно авто горело.