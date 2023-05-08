Турция в ожидании перемен: как намерен победить оппонент Эрдогана 8.05.2023, 9:53

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Выборы в стране пройдут на фоне сложной экономической ситуации.

14 мая граждане Турции отправятся на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за одного из кандидатов на президентский пост. Главными конкурентами являются действующий лидер с 20-летним стажем управления государством Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу. По данным опросов, в первом туре оба имеют шансы получить примерно по 45% голосов.

Выборы в Турции пройдут на фоне сложной экономической ситуации. Последние несколько лет уровень жизни населения ухудшался из-за роста цен на продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Сейчас уровень инфляции в 85-миллионной стране — один из самых высоких в мире. Согласно официальным данным, он превышает 51%, а по оценкам независимых экспертов составляет 112%.

«У нас настоящий экономический кризис, и в Турции все знают, что этот кризис является результатом политических и экономических решений Эрдогана», — комментирует NV Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник центра международных исследований в парижском университете Sciences Po.

Дополнительное давление на экономику оказывают последствия разрушительного землетрясения, которое в феврале 2023 года унесло жизни десятков тысяч человек и более миллиона граждан оставило без жилья. Ущерб от стихийного бедствия превышает $103 млрд — эквивалент 9% объема турецкой экономики, прогнозируемого на этот год.

Именно экономика, а также коррупция и мигранты — вопросы, которые больше всего беспокоят граждан Турции накануне выборов.

Главный соперник Эрдогана — 74-летний Кылычдароглу, выдвиженец от коалиции из шести оппозиционных партий под названием Народный альянс, использует недостатки экономической политики соперника в свою пользу, отмечает Балси. Он планирует вернуть парламентскую демократию и переформатировать экономику — в частности, через борьбу с государственными монополиями в разных ее сегментах.

«Меседж оппозиции таков: основная коррупция сконцентрировалась вокруг Эрдогана и его близкого окружения, — комментирует Илия Куса, аналитик Украинского института будущего. — И чтобы уменьшить коррупцию, нужно демонтировать супер-президентскую систему [основанную Эрдоганом] и отдать все институтам на уровне министерств».

Кылычдароглу, вероятно, будет делать акцент на поддержку малого и среднего бизнеса — в противовес крупным бизнесам, которые сформировались вокруг Эрдогана и его правящей партии, предполагает эксперт. Он также предлагает ограничить продажу недвижимости иностранцам и сделать более взвешенной региональную политику, чтобы устранить дисбаланс в развитии между разными регионами, а также между провинцией и крупными городами.

Такие предложения Народного альянса пользуются популярностью среди населения, однако, как реализовать их на практике и сколько времени это займет, оппозиционеры не говорят, отмечает Куса.

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