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Более 160 нелегалов в воскресенье штурмовали границы Беларуси и ЕС

  • 8.05.2023, 9:59
  • 1,872
Более 160 нелегалов в воскресенье штурмовали границы Беларуси и ЕС
иллюстративное фото

Большая часть вернулась вглубь белорусской территории.

В воскресенье, 7 мая, пограничные службы Латвии и Польши сообщили о 163 нелегалах, которые пытались нарушить границу со стороны Беларуси.

Латвийские пограничники столкнулись с 68 мигрантами.

Польская Пограничная охрана сообщила о 95 иностранцах, в том числе упоминаются граждане Марокко, Шри-Ланки, Афганистана, Эфиопии и Сомали. Отмечается, что группа из 19 нелегалов вернулась вглубь белорусской территории при виде польского патруля.

Также пограничники задержали пять граждан Украины, которые перевозили 11 мигрантов.

Литовская служба охраны госграницы в воскресенье не зарегистрировала попыток нарушения границы.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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