Ученые: Современным людям понадобилось три попытки для колонизации Европы 8.05.2023, 12:09

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Отправной точкой работы был зуб.

Ученые из Университета Тулузы во Франции установили, что предкам человека понадобилось три волны переселения и 12 тыс. лет, чтобы колонизировать Европы и «выселить» неандертальцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

Ранее считалось, что люди заселили Европу примерно в 42-45 тысячелетиях до н.э. Этим периодом датируются зубы представителей ориньякской культуры, обнаруженные археологами в Болгарии и Италии. Теперь ученые предполагают, что это лишь время последней, третьей волны колонизации.

Для изучения истории деятельности Homo Sapiens в Западной Евразии ученые детально исследовали их каменные орудия. Однако отправной точкой работы был зуб, найденный в Гротте Мандрен в долине Роны на юге Франции.

В 2022 году ученые связали этот ископаемый зуб с «нероновскими» каменными артефактами стоянки Грот-де-Нерон, крошечными кремневыми наконечниками стрел и копий, которые оказались не похожими ни на что другое, найденное ранее в Европе. Они свидетельствуют о том, что впервые Homo Sapiens пришел в Европу около 54 тыс. лет назад. Вторая пришлась между 45 тысячелетие до н.э. Третья фаза приходится на 42 тысячелетие до н.э.

Предложенная гипотеза заселения Европы станет доминирующей в науке, считают ученые, однако должно пройти время и должны быть проведены дополнительные исследования.

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