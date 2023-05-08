«Николай понимал, что не выйдет из колонии» 8.05.2023, 15:18

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Знакомая погибшего политзаключенного Климовича рассказала, каким он был человеком.

7 мая белорусские правозащитники сообщили, что в витебской колонии № 3 умер политзаключенный блогер из Пинска Николай Климович. Его приговорили к году колонии за карикатуру на Лукашенко, несмотря на то, что Николай имел инвалидность II группы по сердцу.

Пинская активистка Елена Волкова, которая лично была знакома с Николаем, поделилась с сайтом Charter97.org воспоминаниями о погибшем патриоте Беларуси:

— Я сама из Пинска, но сейчас по известным всем причинам нахожусь в Варшаве. 20 октября будет уже как три года. Николая я знаю давно, мы вместе в Пинске принадлежали к движению, которое было сформировано задолго до 2020-го года. Николай с 90-х годов занимался оппозиционной деятельностью, состоял в Раде БНФ. Во время протестов 2020-го года этот человек был всегда и везде с нами.

Николай был очень порядочным, спокойным и уравновешенным человеком. Он жил одиноко, очень любил животных, подбирал собак, кормил их, как говорится, делил с ними свой обед. Это при том, что человек сильно болел и жил в очень стесненных обстоятельствах, практически жил впроголодь и сильно нуждался и в продуктах, и в медицинской помощи. Еще раз повторюсь, это был очень хороший и порядочный человек, таким я его запомнила. Николай не был выскочкой, но когда надо было, он мог и сказать, и сделать. Он был гордым человеком, знал свою человеческую правду.

— Можете подробнее рассказать о его участии в протестах двадцатого года?

— Николай был очень скромным и никуда никогда особо не вылазил. Он просто незримо всегда присутствовал с нами, везде ходил, был на всех собраниях. Даже иной раз не обратишь внимание, а Коля здесь. Вот и все.

Я как директор благотворительной организации «Полесская доброта» иногда передавала продукты для него. Моя подруга, журналистка Тамара Кейта-Станкевич, она с ним более плотно общалась, поддерживала его, дружила с ним. Я через нее передавала продукты и вещи, которые были необходимы. Коля это Коля, он всегда находил возможность прийти, как бы плохо ему не было.

Когда в феврале мы узнали, что будет все-таки суд за какие-то незначительные вещи, мы все ждали приговор. А когда присудили реальный срок, лишение свободы, это было что-то нечеловеческое. Адвокат в процессе показывал все необходимые медицинские документы, что у человека был инсульт, что он перенес инфаркт и нуждается в медицинской помощи, которая необходима каждый день. У Николая было повреждено 25-30% мозга в результате инсульта. Было очень тяжело.

Хоть санкция статьи предусматривала ту же «химию», и адвокат настаивал и просил об этом, судья Андрей Бачило дал реальный срок лишения свободы. Конечно, речь здесь идет о заведомом издевательстве над человеком. И самое главное, что Брестская областная коллегия поддержала этот приговор, несмотря на наличие медицинских противопоказаний, которые были предоставлены защитой. Судья Бачило наверняка знал, что Николай может умереть. И Николай, я так думаю, это тоже знал. Он понимал, что этот год он не сможет выдержать без необходимой медицинской помощи. Кроме того, Николай жил очень одиноко, ему не было даже кому передачи передавать. Для него это решение суда стало приговором, это фактически была высшая мера.

За каждым чиновником стоит человек. Судья Бачило потерял свою молодую жену. Она родила ребенка и заболела онкологией. Он знает прекрасно все эти медицинские вердикты и что они значат. Он знал, каково это сталкиваться с такой серьезной медицинской темой. И когда на основании предоставленных адвокатом документов все равно выносится такой приговор, зная заранее, что человек погибнет, это расчеловечивание. Я не понимаю, как такое вообще возможно.

А происходит это потому, что не работают никакие гражданские организации. А как они вообще собираются жить без гражданских организаций, гражданского общества, благотворительных организаций? Идет одна пропаганда от Азаренка. Церковь вообще сейчас не работает. Я не знаю, что происходит с людьми, когда они выносят такие приговоры.

Мы вчера разговаривали с друзьями из Пинска, все просто в шоке. Конечно, Николай понимал, что не выйдет оттуда, он знал это. Фактически это было убийство, они убивают наших людей. Николай был не первой и не последней жертвой режима. Они заточены просто на уничтожение порядочных, добрых, активных людей.

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