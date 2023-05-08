Генсек Совета Европы отреагировала на смерть белорусского политзаключенного Николая Климовича 8.05.2023, 17:15

Мария Пейчинович-Бурич

Мария Пейчинович-Бурич опубликовала пост с соболезнованиями.

Пост с соболезнованиями в связи со смертью белорусского политзаключенного Николая Климовича опубликовала 8 мая в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

«Я сожалею о смерти в тюрьме белорусского блогера Николая Климовича, мои мысли с его семьей и друзьями», — написала она.

Пинский блогер и активист Николай Климович имел инвалидность II группы из-за болезни сердца. Его обвинили в «оскорблении» Лукашенко за сатирическое изображение, которое Климович разместил в социальных сетях, и осудили по ст. 368 УК РБ на год лишения свободы.

Вчера, 7 мая, стало известно, что Николай Климович умер в витебской исправительной колонии № 3.

I deplore the death in prison of Belarusian blogger Mikalay Klimovich, my thoughts are with his family & friends/Je déplore la mort en prison du blogueur biélorusse Mikalay Klimovich. Mes pensées vont à sa famille et à ses amis @coe @CoESpokesperson — Marija Pejčinović Burić (@MarijaPBuric) May 8, 2023

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