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Генсек Совета Европы отреагировала на смерть белорусского политзаключенного Николая Климовича

  • 8.05.2023, 17:15
Генсек Совета Европы отреагировала на смерть белорусского политзаключенного Николая Климовича
Мария Пейчинович-Бурич

Мария Пейчинович-Бурич опубликовала пост с соболезнованиями.

Пост с соболезнованиями в связи со смертью белорусского политзаключенного Николая Климовича опубликовала 8 мая в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

«Я сожалею о смерти в тюрьме белорусского блогера Николая Климовича, мои мысли с его семьей и друзьями», — написала она.

Пинский блогер и активист Николай Климович имел инвалидность II группы из-за болезни сердца. Его обвинили в «оскорблении» Лукашенко за сатирическое изображение, которое Климович разместил в социальных сетях, и осудили по ст. 368 УК РБ на год лишения свободы.

Вчера, 7 мая, стало известно, что Николай Климович умер в витебской исправительной колонии № 3.

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