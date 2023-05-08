В Беларуси площадки для проведения торжеств 9 Мая осмотрят саперы8
- 8.05.2023, 18:09
Граждане смогут посетить праздничные локации только после личного досмотра.
В Беларуси площадки для проведения торжеств 9 Мая осмотрят саперы, сообщила пресс-служба МВД в телеграм-канале ведомства.
- Площадки, где состоятся торжества, уже взяты под контроль, будут осмотрены саперно-пиротехническими группами и оборудованы контрольно-пропускными пунктами, а также эвакуационными выходами, - проинформировали в МВД,
Правоохранители напомнили, что граждане смогут посетить праздничные локации только после личного досмотра и досмотра находящихся при них вещей. Как мы писали ранее, в Минске на шествие 9 мая будут пропускать через 26 КПП. При этом для ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, беременных женщин и родителей с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты.
Также минчан и гостей столицы предупредили об ограничении движения транспорта. И о том, что лиц в состоянии алкогольного опьянения к посещению праздничных площадок не допустят.