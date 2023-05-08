Апрель-2023 в Испании оказался самым жарким за всю историю наблюдений 8.05.2023, 23:17

Установлено множество температурных рекордов.

В Испании апрель 2023 года оказался самым жарким и самым сухим за всю историю наблюдений с 1961 года.

Об этом сообщает AP.

По данным Государственного метеорологического агентства страны, среднесуточная температура в апреле составила 14,9 градусов по Цельсию, что на 3 градуса выше среднего показателя.

Кроме того, средняя максимальная температура воздуха в течение месяца выросла на 4,7 градуса.

Также в стране выпала пятая часть осадков от нормы, что сделало нынешний апрель самым сухим за всю историю наблюдений.

Три года незначительного количества осадков и высоких температур привели к тому, что в начале этого года страну накрыла засуха.

Экспресс-исследование, проведенное группой международных ученых на прошлой неделе, показало, что рекордные апрельские температуры в Испании, Португалии и северной Африке произошли вероятно из-за климатических изменений, вызванных человеком, и были бы почти невозможны в прошлом.

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