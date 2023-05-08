Украинские воины показали успешный штурм позиции на Бахмутском направлении 8.05.2023, 23:30

Сильное видео.

Группа аэроразведки 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода смогла выбить с позиции «Бассейн» у Озаряновки группировку войск противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео штурма бойцов опубликовали в соцсети.

Битва за каждую позицию на Бахмутском направлении оказывает огромное влияние на оборону восточного региона. «Бассейн» - не исключение. Несколько месяцев он был, как «кость в горле», для наших воинов, поэтому его штурм был вопросом времени.

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