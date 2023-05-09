Силы спецопераций НАТО начали крупнейшие учения в Румынии
- 9.05.2023, 2:23
Для безопасности в Черном море.
В Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций НАТО JUST 23. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
Учения будут проходить с 8 по 18 мая на тренировочных базах румынской армии, а также в районах городов Бабадаг, Бакэу, Констанца и других.
«Эти учения, в которые вовлечено более 500 румынских солдат и около 100 наземных, воздушных и морских технических средств, обеспечивают организационные условия для выполнения наиболее реалистичных тренировок, основанных на вымышленном сценарии, структурами тактического и оперативного уровня, участвующих в многонациональном и межинституциональном формате», – говорится в заявлении.
Целью учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы ССО, сухопутной группы Сил спецназа и спецподразделений воздушных сил.
Кроме румынских военнослужащих будут тренироваться около 100 иностранных из стран-членов Альянса, таких как Болгария, Польша, Португалия, Испания и Соединенные Штаты Америки.
В качестве наблюдателей присоединились военные из стран-партнеров: Грузии, Иордании и Молдовы.
В Минобороны Румынии отметили, что цели этих учений направлены на «содействие региональной безопасности, особенно в районе Черного моря».