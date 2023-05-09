Силы спецопераций НАТО начали крупнейшие учения в Румынии 9.05.2023, 2:23

Для безопасности в Черном море.

В Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций НАТО JUST 23. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Учения будут проходить с 8 по 18 мая на тренировочных базах румынской армии, а также в районах городов Бабадаг, Бакэу, Констанца и других.

«Эти учения, в которые вовлечено более 500 румынских солдат и около 100 наземных, воздушных и морских технических средств, обеспечивают организационные условия для выполнения наиболее реалистичных тренировок, основанных на вымышленном сценарии, структурами тактического и оперативного уровня, участвующих в многонациональном и межинституциональном формате», – говорится в заявлении.

Целью учений является сертификация трех объектов сил НАТО: морской группы ССО, сухопутной группы Сил спецназа и спецподразделений воздушных сил.

Кроме румынских военнослужащих будут тренироваться около 100 иностранных из стран-членов Альянса, таких как Болгария, Польша, Португалия, Испания и Соединенные Штаты Америки.

В качестве наблюдателей присоединились военные из стран-партнеров: Грузии, Иордании и Молдовы.

В Минобороны Румынии отметили, что цели этих учений направлены на «содействие региональной безопасности, особенно в районе Черного моря».

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