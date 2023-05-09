Омбудсмен Польши предлагает расторгнуть договор о правовой помощи с Беларусью
- 9.05.2023, 8:37
Режим злоупотребляет институтом экстрадиции.
Уполномоченный по правам человека в Польше Мартин Венцек задается вопрос, не пришло ли время расторгнуть польско-белорусский договор о правовой помощи? Омбудсмен написал по этому поводу письмо в Министерство иностранных дел Польши, обратил внимание «Белсат».
Уполномоченный по правам человека в Польше Мартин Венцек считает, что уровень защиты прав человека и основных свобод в Беларуси постоянно ухудшается. Власти Беларуси злоупотребляют институтом экстрадиции, стремясь арестовать политических оппонентов. В этой связи омбудсмен считает, что Польша должна расторгнуть польско-белорусское соглашение о правовой помощи 1994 года, по крайней мере в сфере уголовных дел.
По словам омбудсмена, сейчас белорусские власти не являются равноправным партнером в двусторонних отношениях с Польшей. Омбудсмен изучает возможность внести предложение отказа от сотрудничества с Беларусью в МИД Польши, а также спросил у министерства финансов позицию по этому вопросу.