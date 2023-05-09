Лукашенко тянется в хвосте приглашенных в Москву иностранных гостей 2 9.05.2023, 10:30

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Белорусский диктатор прихрамывает.

Появилось видео, как Лукашенко тянется в хвосте приглашенных на парад в Москву иностранных гостей. Белорусский диктатор прихрамывает.

Напомним, на парад в столицу РФ прилетели премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

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