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Пограничники Польши и Латвии сообщили о сотне нелегалов на границе с Беларусью

  • 9.05.2023, 11:15
  • 2,002
Пограничники Польши и Латвии сообщили о сотне нелегалов на границе с Беларусью
иллюстративное фото

В Литве инцидентов не было.

Пограничники Польши и Латвии в понедельник столкнулись с попытками более чем сотни мигрантов нарушить границу со стороны Беларуси. В Литве инцидентов не было.

Латвийская погранслужба сообщила до 23 мигрантах, пытавшихся перейти границу.

Польская Пограничная охрана проинформировала о 80 мигрантах, которые пробовали перебраться через рубеж, в том числе шесть граждан Конго смогли переправиться через пограничную Свислочь.

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