Парад в Москве был самым коротким за 20 лет 10 9.05.2023, 11:44

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Всего 45 минут.

Российский парад Победы в Москве стал самым коротким за последние 20 лет.

Он занял всего 45 минут от начала и до конца. В параде не принимали участие танки, реактивные системы залпового огня, самоходные установки и другая боевая техника, которая традиционно участвовала в параде. Авиационную часть мероприятия также отменили.

Предыдущие парады Победы продолжались от 1 часа в обычные годы до 1,5 часов в юбилейные.

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