ГАИ начнет перекрывать центр Минска с 15:00 9.05.2023, 12:18

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Исключение сделают для общественного транспорта.

ГАИ белорусской столицы начнет перекрывать центр Минска с 15:00.

С этого времени и до окончания праздничных мероприятий на площади Победы вводится ограничение движения транспорта. Исключение сделают для общественного транспорта, который будет двигаться по проспекту Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова без остановок.

С 17:00 движение будет перекрыто полностью на участках:

пр-та Независимости – от ул. Ленина до ул. Козлова;

ул. Коммунистической – от ул. Красной до местного проезда пл. Победы;

ул. Кисилева – от ул. Красной до пл. Победы;

местного проезда – от ул. Коммунистической до ул. Кисилева;

ул. Фрунзе – от местного проезда пл. Победы до ул. Первомайской;

ул. Захарова – от пл. Победы до ул. Первомайской;

местного проезда – от ул. Захарова до ул. Фрунзе;

ул. Я.Купалы – от ул. Куйбышева до ул. Первомайской;

ул. Энгельса – от ул. К.Маркса до ул. Интернациональной.

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