ГАИ начнет перекрывать центр Минска с 15:00
- 9.05.2023, 12:18
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Исключение сделают для общественного транспорта.
ГАИ белорусской столицы начнет перекрывать центр Минска с 15:00.
С этого времени и до окончания праздничных мероприятий на площади Победы вводится ограничение движения транспорта. Исключение сделают для общественного транспорта, который будет двигаться по проспекту Независимости от улицы Ленина до проспекта Машерова без остановок.
С 17:00 движение будет перекрыто полностью на участках:
пр-та Независимости – от ул. Ленина до ул. Козлова;
ул. Коммунистической – от ул. Красной до местного проезда пл. Победы;
ул. Кисилева – от ул. Красной до пл. Победы;
местного проезда – от ул. Коммунистической до ул. Кисилева;
ул. Фрунзе – от местного проезда пл. Победы до ул. Первомайской;
ул. Захарова – от пл. Победы до ул. Первомайской;
местного проезда – от ул. Захарова до ул. Фрунзе;
ул. Я.Купалы – от ул. Куйбышева до ул. Первомайской;
ул. Энгельса – от ул. К.Маркса до ул. Интернациональной.