Испанская «золотая виза» для состоятельных белорусов станет дороже 9.05.2023, 13:51

На данный момент для ее получения необходимо минимум пол миллиона евро.

Испанские власти рассматривают возможность ужесточения правил получения «золотых виз» иностранными гражданами, сообщает газета El País.

«Золотой визой» называют вид на жительство или гражданство, которые можно получить по ускоренной процедуре за прямые инвестиции, например, за покупку недвижимости.

В настоящее время такая виза выдается при условии покупки недвижимости стоимостью не менее €500 тыс. или вложении не менее €1 млн в акции местных компаний, или более €2 млн в казначейские облигации королевства.

Правительство Испании намерено ужесточить требования для иностранных инвесторов, но пока не раскрывает подробностей.

В прошлом, 2022 году Испания выдала почти 2500 разрешений инвесторам, которые приобрели дом за более чем €500 тыс., что составило 94% от всех выданных «золотых виз».

Деньги больше не решают

Ранее Ирландия закрыла свою программу выдачи «золотых виз», а Греция удвоила порог инвестиций до €500 тыс. в нескольких крупных городах, включая Афины.

Агентство Bloomberg 3 мая 2023 года сообщило, что Европейский союз может прекратить выдачу гражданства за приобретение жилья в странах региона в связи с резким ростом цен на недвижимость и недовольством населения.

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