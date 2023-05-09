Кремль избавляется от недовольных пропагандистов Алексей Копытько

9.05.2023, 14:26

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Сюжет с Пригожиным продолжает развиваться в рамках патологии.

Участникам «клуба рассерженных идиотов» следует задуматься.

Не все так однозначно (с).

Первое

Если посмотреть на значимость сегодняшних событий для российской публики, то на первом месте с большим отрывом – похороны модельера Валентина Юдашкина.

Прыть, с которой дорогие россияне переключились на светское событие – это неплохой знак. Ибо показывает в т.ч. Кремлю, что о непопулярной войне публика быстро забудет. Война? Какая война? Какие новые территории?

Что-то там было, но уже как-то все запуталось. Посему можно понижать градус и переключать на другой канал. А там и до очередного жеста доброй воли недалеко.

Второе

Сюжет с г-ном Пригожиным продолжает развиваться в рамках патологии. На мой взгляд, самый титулованный со вчерашнего дня физик-ядерщик РФ г-н Кадыров зря влез в историю с уходом «вагнеровцев» из Бахмута.

Все понимают, что никакой «ахмат» в Бахмут не пойдет. Кадыров не даст укладывать своих людей тысячами. Максимум, на что он может пойти – направить на убой псевдо-«ахмат». Т.е., всякий сброд из других регионов России, который вербовали и под видом «отрядов из Чечни» отправляли на фронт. Таким способом Кадыров выполнял перед сюзереном норму поставок пушечного мяса, сохраняя в целости свои войска.

Однако боеспособность этих наемников мягко говоря – условная. Наши их вынесут в Бахмуте. Но проиграть «ахмат» не может.

Поэтому сейчас должна последовать какая-та комбинация, когда Пригожин встал, но не уходит, Кадыров встал, но не приходит, а по итогу на фарш отправят очередных десанто-мобиков.

Судя по тональности, Пригожин обиделся на Кадырова. Ибо преемник Курчатова откровенно затаился и уклоняется от праведной борьбы с МО и ГШ РФ после удаления Суровикина. Поэтому и сгенерировал такую подставу с Бахмутом. Надеюсь, будет продолжение.

Картинка, когда никто не хочет «побеждать» в Бахмуте, должна натолкнуть роснаселение на мысль, что там все как-то неоднозначно.

Третье

Инцидент с мелким черноротым деятелем Прилепиным, которого россияне из конкурирующей банды подорвали за Волгой, в районе деревни Пионерское Нижегородской области, выглядит настолько «внутрироссийским», что не выходит за рамки белого шума.

Роспропаганда начала качать сигнал, что подрыв машины случился уже после того, как из нее вышла дочь Прилепина. Т.е., «украинские диверсанты», на которых привычно спихивают подобное, оказались людьми высоконравственными и гуманными. Что выгодно их отличает от российских мясников. Некая организация «Атеш», активно воюющая в телеграме и «взявшая» на себя этот инцидент – ну, такое.

Мелочность инцидента наглядно видна, ибо новость, что Песков поцеловал руку Пугачевой на похоронах Юдашкина, не оставила пространства для интереса, а сохранились ли у Прилепина хоть какие-то конечности.

Участникам «клуба рассерженных идиотов» следует задуматься. Ибо Татарский, Прилепин, до этого пара аналогичных чудиков в ОРДЛО – это уже смахивает на выход в тираж. Утилизация этой публики российскими кукловодами не вызовет ни у кого никаких вопросов.

Алексей Копытько, Facebook

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