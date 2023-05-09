«А счастливый дедушка думает, что ему хорошо» 1 9.05.2023, 14:52

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Пригожин решил высмеять Путина?

Глава «вагнеровцев» Евгений Пригожин сделал расплывчатый, но насыщенный ругательствами комментарий о тех, кто несет ответственность за войну России с Украиной, что может привести к еще большим проблемам с Кремлем.

В длинном аудио-разговоре о предполагаемой нехватке боеприпасов для его наемников на востоке Украины Пригожин сослался на фигуру, которую он назвал «счастливым дедушкой», который думал, что с военной кампанией все в порядке.

Пригожин сделал комментарий в связи с тем, что, по его словам, Министерство обороны РФ продолжает отказываться предоставить наемникам вооружение, необходимое им для захвата Бахмута.

«А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Если он окажется прав, то дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, нашим детям и внукам, которые будущее России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченый муд*к?», — заявил Пригожин.

Личность дедушки, о котором говорил главарь «вагнеровцев» неясна. Возможно, речь идет о Путине.

Ранее Пригожин высмеивал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, но всякой личной критики в адрес Владимира Путина избегал.

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