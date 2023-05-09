«Народная Грамада» призвали канцлера Шольца помочь освободить Николая Статкевича 9.05.2023, 15:13

НИКОЛАЙ СТАТКЕВИЧ

Глава немецкого правительства — социал-демократ, как и белорусский политзаключенный.

Активисты социал-демократической партии «Народная Грамада» обратились к федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу с призывом помочь освободить лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича. Глава правительства ФРГ — социал-демократ, как и белорусский политзаключенный.

Активисты передали письмо послу Германии в Литве. Сайт Charter97.org публикует обращение «Народнай Грамады».

«Мы, члены белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада», обращаемся к вам, федеральному канцлеру Германии и представителю одной из самых влиятельных социал-демократических партий.

Уже почти три месяца мы не имеем связи с лидером нашей партии, социал-демократом, политиком Николаем Статкевичем. Начиная с 9 февраля 2023 года мы даже не знаем, жив ли Николай Статкевич.

Лукашенко, узурпировавший власть в Минске, отправил его за решетку 31 мая 2020 года во время предвыборной кампании. Николаю Стакевичу предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. 14 декабря 2021 года политику был озвучен приговор — 14 лет особого режима заключения. Николай Статкевич — единственный политзаключенный Беларуси, которого приговорили к такому режиму. Это уже четвёртое уголовное дело против Николая Статкевича за время правления Лукашенко.

Летом 2022 года он был этапирован в самую суровую колонию Беларуси — ИК №13 в городе Глубокое. Это единственная в Беларуси колония, где содержатся те, кто отбывает пожизненное заключение или совершил особо жестокие преступления.

Нам известно, что Николай Статкевич содержится в одиночной камере размером 1х3 метра, полгода провел в штрафном изоляторе. Его лишили передач, звонков, писем, свиданий, возможности читать книги и общаться. В ШИЗО у него нет ни одеяла, ни подушки, а спать пришлось на голых досках. Даже болезнь не повлияла на смягчение режима: в ноябре 2022 года лидер нашей партии заболел пневмонией, а уже в декабре отправился в штрафной изолятор.

Связь с Николаем Статкевичем прервалась 9 февраля 2023 года. С этого дня ни его родные, ни соратники не получили от него ни одного письма. К нему не допускают адвоката, который мог бы узнать о его состоянии.

Мы обращаемся к вам, представителю социал-демократического движения с просьбой присоединиться к нашей кампании поддержки Николая Статкевича и направить официальный запрос в белорусский МИД о состоянии Николая Статкевича с требованием прервать информационную изоляцию и дать возможность родным его увидеть.

Благодаря вашей солидарности весь мир сможет услышать о жестоких условиях содержания белорусских политзаключенных в тюрьмах, о том, как Лукашенко наказывает тех, кто не согласен с ним. Мы очень надеемся, что с вашей помощью, с вашим участием в кампании сможем заставить Лукашенко освободить Николая Статкевича и других политзаключенных из тюрем», — говорится в обращении активистов.

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