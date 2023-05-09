СМИ: На белорусско-российской границе усилили проверки 9.05.2023, 17:24

4,492

иллюстративное фото

Белорусы сталкиваются с нетипичным контролем.

На белорусско-российской границе усилили проверки, сообщает «Флагшток». По данным издания, 8 и 9 мая на одном из погранпереходов, который появился около границы Россией, теперь проверяющие вызывают «на разговор». Напомним, 5 мая стало известно, что на въезде в Беларусь из России ввели временный пограничный контроль, у въезжающих проверяют паспорта.

Как утверждает «Флагшток», человек, непохожий на пограничника, под запись на видеокамеру задает вопросы, связанные с протестными темами. Также требует разблокировать телефон для досмотра.

Подобные меры действуют на погранпереходах на западных границах Беларуси.

Напомним, в пятницу, 5 мая, стали поступать сообщения, что на границе с РФ с белорусской стороны устанавливают что-то вроде контрольных пунктов.

Через несколько дней, 6 и 7 мая, на въезде в Беларусь с РФ стал проводиться потоковый осмотр и автомобилей белорусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».