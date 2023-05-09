Тертель снова пугает Лукашенко 19 9.05.2023, 18:30

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Иван Тертель

В КГБ заявили, что пресекли попытку совершения терактов.

КГБ Беларуси пресек попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая. Об этом заявил журналистам председатель КГБ Иван Тертель, передают госСМИ.

Иван Тертель заявил, что 10 мая планируется обнародовать информацию о соответствующих фактах.

«Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы. Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать», — заявил Иван Тертель. Его слова приводит БелТА.

Ранее 2 мая Иван Тертель заявлял, что в Беларуси ужесточат контрразведывательный режим ужесточат в Беларуси.

«По указанию «главы государства» будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это, я думаю, всем будет понятно, нужно для того, чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах», — заявил глава КГБ.

Он также заявил, что Комитет государственной безопасности Беларуси в ближайшее время обнародует новые факты задержаний и результаты работы контрразведки.

«У нас каждый день идет „тихая работа“. Ее глава государства лично контролирует, знает все нюансы. В ближайшее время (неделю-полторы) мы покажем результаты этой работы. К сожалению, не все наши граждане еще осознают ту опасность, которая складывается вокруг них, вокруг их семей. Поэтому мы на примере уже реальных материалов, реальных задержаний, работы контрразведки, работы подразделений по защите конституционного строя, которые предотвращают теракты, покажем вот эти примеры для того, чтобы наши люди понимали, с чем мы имеем дело», — сказал руководитель КГБ.

Ранее глава КГБ заявил, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Беларуси.

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