На въезде в Беларусь из Литвы устраивают усиленные проверки 2 9.05.2023, 19:06

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Ранее стало известно о подобных активностях на границе Беларуси с Россией.

На въезде в Беларусь из Литвы через пункт пропуска Каменный Лог устраивают дополнительный досмотр и опрос некоторых путешественников. Об этом сообщают читатели «Зеркала». Ранее стало известно о подобных активностях на границе Беларуси с Россией. Сегодня, 9 мая, глава ГКБ Иван Тертель заявил о предотвращении попытки совершения терактов в преддверии 9 Мая.

Читатели сообщают, что дополнительные вопросы в пункте пропуска Каменный лог возникают к украинцам и тем, кто числится в базе «Беспорядки». Этих людей отводят на дополнительный осмотр. Что конкретно спрашивают у людей, оперативно узнать не удалось.

Напомним, в базу «Беспорядки» заносятся все люди, которые привлекались по административным и уголовным статьям.

Из одного из автобусов на дополнительную проверку отправили больше пяти человек.

Один из читателей, который ехал сегодня из Вильнюса в Минск, рассказал, что водитель автобуса при посадке предупредил, что «тем, кто участвовал в протестах, нужно идти на паспортный контроль в числе первых», потому что их дольше проверяют.

Из-за дополнительных проверок пассажирские автобусы задерживаются. Так, автобус, который выехал из Вильнюса в Минск сегодня, 9 мая, в 11.30, прошел пограничный и таможенный досмотр на белорусской территории около 18.30, после чего продолжил следование в сторону Минска.

Во вторник, 9 мая, стало известно, что белорусы сталкиваются с нетипичным контролем на границе с Россией: под запись на видеокамеру задают вопросы, связанные с протестными темами. Также требует разблокировать телефон для досмотра.

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