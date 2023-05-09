Швейцария провела крупнейшие за 30 лет военные учения 1 9.05.2023, 20:07

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Учения LUX 23 страна хотела провести еще в 2021 году.

Швейцария провела учения LUX 23 — крупнейшие военные маневры за последние 30 лет. На протяжении девяти дней 4000 солдат из четырех кантонов репетировали отражение атаки условного противника, вели огонь из боевого оружия и метали гранаты, демонстрируя возможности самообороны страны, которая придерживается принципа «вооруженного нейтралитета», сообщает Reuters.

Учения LUX 23 были запланированы еще в 2021 году. Они не были организованы в ответ на вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Однако, как заявили в швейцарской армии, они стали еще более актуальными в свете этого конфликта.

«Готовность наших партнеров и понимание населения в отношении таких учений значительно изменились. Это, конечно, напрямую связано [с войной в Украине]», — подчеркнул командующий 1-й территориальной дивизии Маттиас Тюшер.

На правительство Швейцарии растет общественное и международное давление: от него требуют снять запрет на экспорт оружия в зоны конфликтов. Однако некоторые политические фракции опасаются, что это приведет к концу ее традиции внешней политики нейтралитета. Ранее Швейцария вслед за ЕС вводила антироссийские санкции, но блокировала реэкспорт швейцарского оружия из других стран на Украину.

Мауро Поджиа, председатель Государственного совета Женевы, отметил, что власти страны должны, с одной стороны, поддержать страну, которая подверглась нападению, а с другой — предусмотреть возможность переговоров и мирного решения для всех сторон конфликта. «Нет ничего хуже, чем закрывать двери», — отметил он.

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