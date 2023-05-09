«Коммерсантъ»: Лукашенко и правда было очень нехорошо 8 9.05.2023, 22:12

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Для диктатора завезли носилки с реанимационным инструментом.

Специальный корреспондент российского издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников поделился пикантными подробностями с Красной площади о состоянии здоровья Лукашенко.

«Производил впечатление своим нездоровым видом Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия. (И наверное, это были не одни такие носилки... На каждом углу...) Но хотя бы ему удалось погреться на солнышке», - пишет Колесников.

Далее корреспондент рассказал о том, как Лукашенко отпрашивался у Путина поехать к могиле Неизвестного солдата на электрокаре, так был не в состоянии дойти пешком.

«Теперь президента России у Мавзолея отвлек Лукашенко. Он что-то объяснял Владимиру Путину. Как выяснилось — почему он не пойдет вместе со всеми. Александру Лукашенко и правда было очень нехорошо. Но он старался. Он хотел быть у могилы Неизвестного солдата. В конце концов ему дали электрокар, предназначенный для перевозки ветеранов (таких электрокаров выстроилось уже шесть или семь на площади), и этот электрокар с Лукашенко двигался за шеренгой президентов, которая шла очень даже не спеша. В конце концов, в этой шеренге были люди тоже очень немолодые (и все они еще приветствовали трибуны, и не дай бог, запнулись бы или еще что-то). И на этом фоне выделялся, безусловно, преемник Гурбангулы Бердымухамедова в роли президента Туркменистана, непосредственно его сын Сердар Бердымухамедов — прежде всего идеальной спортивной формой или даже формами. Он выглядел даже просто вызывающе, особенно на фоне электрокара с Александром Лукашенко.

Надо сказать, что на рабочем завтраке, а проще говоря, за обедом, который устроил для коллег Владимир Путин, Александра Лукашенко уже не было. Тут уж он отпросился», - сообщил Колесников.

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