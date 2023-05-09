Си Цзиньпин не поздравил Путина по случаю 9 мая

Си Цзиньпин не поздравил Путина по случаю 9 мая1
- 9.05.2023, 22:40
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Китайские СМИ также проигнорировали 9 мая и не вспомнили о прошедшем сегодня в Москве кратчайшем параде.
Лидер Китая Си Цзиньпин не направлял поздравления главе правящего режима РФ Владимиру Путину по случаю Дня победы 9 мая, несмотря на то, что этот праздник символичен для Кремля. Кроме того, приветствия Си отсутствуют на сайте МИД и национальных СМИ Китая.
В частности, на интернет-странице дипломатического ведомства, где обнародуются все международные контакты китайского лидера 9 мая опубликовано только два сообщения, в которых говорится о назначении лидером КНР послов Китая и соболезнования Си президенту Руанды Полю Кагаме в связи с большими жертвами и материальным ущербом, которых нанесли этой африканской стране катастрофические ливни.
В предварительном сообщении за 6 мая сообщается, что Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань направили поздравительное послание королю Великобритании Чарльзу III и королю Камилле по случаю коронации.
Национальные китайские СМИ тоже проигнорировали этот праздник и не вспомнили о прошедшем сегодня в Москве кратчайшем параде.