Бойцы РДК накрыли из «Градов» здание МВД в Шебекино, где собрались военные РФ 5 1.06.2023, 11:36

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В Белгородской области идут бои с применением реактивной артиллерии.

После прорыва границы российскими добровольцами, в Шебекино Белгородской области РФ идут бои с применением реактивной артиллерии.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Бойцы записали видео, сообщая, что продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Кроме того, бойцы «РДК» сообщили, что пустили в ход против российских силовиков установки РСЗО «БM-21 Град», выпустив пакет боеприпасов по российским военным, которые собрались в местном здании управления МВД.

Согласно поступающей от бойцов информации, залп оказался удачным.

Российские добровольцы также сообщили, что из-за их наступления в Белгородской области по МВД Шебекино объявлен план «Крепость».

О своих успехах в Белгородской области в направлении Шебекино сообщили и бойцы Легиона «Свобода России». Они заявили об уничтожении одной единицы вражеских грузовика с боекомплектом и самоходного миномета «Тюльпан».

«Обновления по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет «Тюльпан». Отлично сработали», - подчеркнули российские добровольцы.

Подразделения «РДК» и легиона «Свобода России» призывают местных жителей оставаться в своих домах и не покидать укрытия, поскольку не могут организовать вывоз мирного населения, однако с гражданскими воевать не собираются.

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