Российские добровольцы уничтожили скопление техники врага в поселке Новая Таволжанка 3 1.06.2023, 13:57

7,302

Наступление в Белгородской области РФ продолжается.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» и РДК уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино в Белгородской области РФ.

Об этом сообщают бойцы Легиона «Свобода России».

«Русские освободительные силы, Легион «Свобода России» и РДК, продолжают уничтожать технику противника, который прячется в поселке Новая Таволжанка», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».