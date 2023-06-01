«Мой папа очень честный, он против этих двух дураков» 2 1.06.2023, 14:03

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иллюстративное фото

Дети политзаключенных рассказали о своих родителях.

Проект politzek.me ко Дню защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, собрал мысли детей политзаключенных о своих родителях. Маленькие белорусы рассказали, какими помнят своих папу или маму, чего им желают.

Настя, 6 лет

Мама — Антонина Коновалова, лишение свободы в колонии общего режима на 5,5 лет. Отец — Сергей Ярошевич, лишение свободы в колонии усиленного режима на 6 лет и три месяца.‍

— У мамы темные волосы как у Вани. И синие глаза. На мой день рождения мама подарила мне косметику.

— Когда мама вернется, я подготовлю сюрприз и нарисую цветочки. Я обниму маму, а потом закрою ее глаза руками, приведу и скажу: «Сюрприз!»

— Я скучаю по Беларуси. Она разноцветная.

— А больше я ничего не помню. (Насте было четыре года, когда маму посадили).

— Желаю маме здоровья, чтобы она не болела, улыбалась, а всех плохих людей посадили в тюрьму.

— Папу помню. У него волосы темные и стрижка как у Вани. А еще он очень милый. не помню, как с ним играла. Хочу, чтобы папа и мама не грустили без нас. Чтобы они были целые. Чтобы папа поскорее вернулся вместе с мамой.

Ваня, 8 лет, брат Насти

— Я помню маму милой, хорошей и заботливой. Мама как-то нашла возле нашей речки собачек и взяла их. Их кто-то выбросил с моста. А мама, услышав вой, нашла их и принесла домой. Потом их раздали. Ведь у нас уже была собака Кэнди. Я на ней катался, когда мне было пять лет, а мама держала Кэнди, так как она брыкалась.

— Я с мамой не разговаривал уже три месяца. Я по ней скучаю. Когда маму увижу, я ее обниму. А еще подготовлю сюрприз, но какой, не скажу, это ведь сюрприз.

— Я желаю маме, чтобы она еще чуть-чуть выдержала, и мы ее оттуда обязательно заберем.

— А папа всегда мне помогал. Играл со мной в футбол. В нашем дворе в деревне. А еще помню, как катал нас на машине. Хочу чтобы он не болел и поскорее вышел.

Ян, 9 лет

‍Папа — Сергей Лисовский, задержан в августе 2021 года. Числится в списке «террористов». Находится в СИЗО КГБ.‍

— Папа сильный, у него всегда на лице улыбка, но мало волос, если говорить честно.

— Он очень веселый, добрый, трудолюбивый. Мы с ним часто по вечерам ложились в кровать, играли, рассказывали друг другу небылицы, смешили друг друга. А потом приходила бабушка, она была зла, что мы еще не спим.

— Один раз, когда мы были в Турции, я стал падать с пирса в море, запутался в канатах, кричал маме: «Мама, помоги!», а прибежал папа, схватил меня и вытащил. Папа мой защитник всегда.

— А еще как-то мы купались в море с папой, хотя были вывешены красные флаги. А волны были два метра высотой. Нам было так весело!

— Еще помню, как мы с папой катались вдоль минской речки на велосипедах. Кстати, папа в меня поверил, когда я сказал, что смогу поехать на двухколесном велосипеде сам, без поддержки.

— Без папы мне грустно. Но я хочу быть на него похожим. Таким же веселым, таким же сильным и трудолюбивым, только чтобы волос побольше было.

— Я желаю папе скорейшего «выпущения» из тюрьмы. Остаться таким же веселым, сильным, таким как раньше, только даже лучше. Чтобы его тюрьма ничем не испортила.

Леша, 10 лет

Папа политзаключенный. Родные попросили об анонимности.

— Папа мой авторитет, он для меня герой. Я его очень люблю. Вспоминаю, как я ходил на стадион и смотрел, как он играл с ребятами в футбол, а сейчас, когда я играю в футбол и забиваю голы, мне всегда вспоминается папа. Вспоминаю, как мы прогуливались. Вспоминаю, как папа приезжал с работы и подкидывал нас.

— Я пишу папе письма, а он мне пишет. В письмах он рассказывает разные истории, вспоминая, например, как ходил на первую Лигу Чемпионов в Беларуси. Иногда я задаю ему задачку по шахматам, а иногда он мне.

— Я стараюсь помогать маме. Играю с братьями на улице, навожу порядок, протираю пыль, выношу мусор постоянно. Стараемся, чтобы у мамы каждый день было хорошее настроение. Но не всегда получается, правда.

— Желаю, чтобы папа скорее пришел к нам. Я знаю, что он честный, он был за Беларусь. Хотел, чтобы правил президент, который достоин этого. А не тот, кто все подделывает. Он хотел, чтобы Беларусь была честная страна.

Саша, 5 лет, брат Леши

— Помню, что папа такой с бородой. Еще помню, что он подушкой сбил лампочку (играли в бой подушками).

— Лукашенко думал, что папа его побьет и победит. Он решил его посадить в тюрьму, потому что не хотел, чтобы папа его победил.

Костя, 8 лет, третий брат

— У папы, помню, лицо такое крутое, мне нравилось. А в тюрьме у него изменилось лицо, голова стала круглой. И борода стала короче.

— Я скучаю по нему, потому что очень сильно люблю его. Помню, как папа с мамой в нашем доме делали полосу препятствия, а мы ее проходили.

— Папа за время тюрьмы стал крутым художником, он так круто рисует!

— Мне хочется побыстрее встретиться с папой, обняться. Скоро у нас будет свидание. Папе я бы пожелал счастья и добра, чтобы он не грустил, ведь совсем скоро мы с ним встретимся. Я сразу налечу на папу и поцелую.

— Я знаю, что папа был очень честный. Был против этих двух… дураков.

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