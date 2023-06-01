Российские добровольцы вошли в предместья Шебекино 14 1.06.2023, 14:10

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Остаткам путинских войск в городе предложили сдаться в плен.

Российские добровольцы из Легиона «Свобода России» и «Русского добровольческого корпуса» (РДК) вошли в предместья города Шебекино в Белгородской области РФ.

Об этом сообщили бойцы РДК.

«Наши передовые отряды уже ведут бои в предместьях Шебекино (Новая Таволжанка/Титовка). Слава РДК!», — говорится в сообщении.

«Работаем. Следите за новостями!», — заявили бойцы РДК, опубликовал фото из здания в предместьях Шебекино.

Российские добровольцы из предместья Шебекино обратились к остаткам путинских войск в городе с предложением сдаться в плен:

«Обращаемся к военнослужащим путинской армии, брошенным под Шебекино в попытке остановить продвижение добровольцев Русского Добровольческого Корпуса.

Призываем всех солдат и офицеров путинской армии спасти свою жизнь и обратиться в проект «Хочу жить» для добровольной сдачи в плен. Вам гарантируется содержание под присмотром представителей Международного Комитета Красного Креста, соблюдение Женевских конвенций, трехразовое питание, медицинская помощь и возможность регулярной связи с домом.

Сегодня вы не защитники нашей Родины. Вас используют для защиты путинского режима. Авторитарного режима, выстроенного на коррупции и репрессиях с одной целью – несменяемого правления Путина, возомнившего себя новым царем. Вместо развития нашей страны, путинский режим растрачивает огромный потенциал России на захватническую войну с соседями. Так не должно быть», — говорится в заявлении бойцов РДК.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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