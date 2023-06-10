Агент КГБ или мальчик на побегушках: невероятные приключения Путина Свен Ребель, Вольфганг Титце, Der Spiegel

10.06.2023, 9:31

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Малоизвестные факты из периода «работы» в Дрездене.

Во время работы Владимира Путина в КГБ в Дрездене ходят невероятные мифы. Говорят, он даже привлекал немецких террористов к убийствам. Но свежее расследование Spiegel показывает: президент России, по всей вероятности, не был никаким суперагентом.

Истории о российском президенте муссируются годами. Их лейтмотив: в 1980-х годах Владимир Путин был молодым офицером КГБ на службе в Восточной Германии. Из Дрездена он поддерживал контакты с террористами Фракции Красной Армии (RAF – Rote Armee Fraktion) в Западной Германии и поставлял им оружие и инструкции.

Говорят, Путин не раз возглавлял тайные встречи между КГБ, министерством государственной безопасности Восточной Германии и RAF, на которых обсуждались атаки на известные цели, в том числе убийство главы банка Deutsche Bank Альфреда Герргаузена.

История о вероятных связях Путина с RAF нашла место в двух международных трудах о биографии хозяина Кремля, включая бестселлер «Сеть Путина» британской журналистки Кэтрин Белтон. Очевидно, в любом случае свидетелем был один и тот же информатор: вроде бывший член RAF, которому гарантировали анонимность.

Эксперты долго ломали голову над тем, кто мог стать источником истории о RAF. Теперь личность вроде бы выяснена: это некий Дитмар К. из Диллингена федеративной земли Саарланд.

Это обстоятельство может стать серьезной проблемой для подлинности путинской истории. Потому что Дитмар К., которому сейчас 71 год, уже многими побывал в своей насыщенной событиями жизни: хиппи, грабитель банков, ключевой свидетель сомнительных историй о разоблачении, но, очевидно, никогда не являлся членом RAF. Житель Саарланда считается известным рассказчиком разных историй, имеет многочисленные судимости, в том числе и за ложные показания.

Вероятный инсайдер RAF Дитмар К. (2001 год перед судом в Будапеште, Венгрия). ФОТО: dpa

Дело отражает общую проблему с данными о прошлом Путина в КГБ. С тех пор, как экс-шпион поднялся к верхушке российского государства, исследователи, журналисты и биографы тщательно изучали его службу в ГДР с 1985 по 1990 год. Факты и вымысел иногда размываются в упорной охоте за информацией, в результате чего выходец из Ленинаграда получил репутацию советского суперагента.

Литература пестрит спекуляциями о различных задачах, в которых вроде бы участвовал Путин: тайная операция по свержению правительства ГДР, создание агентурной сети из перебежчиков-работников Штази и даже шантаж исследователя яда, которому должны были подбросить порнографические материалы.

На сегодняшний день убедительных доказательств этим историям нет. В документах Штази, к которым удалось получить доступ, Путин упоминается лишь на нескольких страницах. Они касаются достаточно банальных событий, таких как поздравления с днем рождения, административные дела или немецко-советские вечера дружбы, зафиксированные на выцветших фотографиях.

Тоненькие файлы дают повод для спекуляций: были ли приказы Путина настолько взрывоопасны, что все следы аккуратно и последовательно удалялись из официальных документов? Или это была просто рутинная, слишком тривиальная работа, чтобы архивировать ее в Штази?

Владимир Путин работал в дрезденском отделении советской спецслужбы КГБ с 1985 по 1990 год. Повседневная жизнь в местной резидентуре, очевидно, была не слишком гламурной.

Время от времени оно прерывалось редкими вечеринками, на которых также присутствовали товарищи по ГДР.

На одном из снимков без даты изображен будущий российский правитель в толпе у фуршета.

По словам Горста Емлиха, адъютанта последнего шефа дрезденской Штази, Путин играл лишь незначительную роль в резидентуре КГБ. Он был скорее «мальчиком на побегушках» у резидента, рассказал Емлих в интервью Spiegel. Хотя Путин иногда и подписывал запросы в Министерство государственной безопасности (МГБ), резидент советского КГБ всегда выяснял важные вопросы лично – с помощью переводчика МГБ и без Путина.

Бывший сосед Путина по кабинету в дрезденском отделении КГБ рассказывал что-то похожее: по его словам, его коллега был «откровенным конформистом», чья работа заключалась в том, что он постоянно пересматривал заявления западногерманских родственников на приезд в ГДР или искал потенциальных информаторов среди иностранных студентов Дрезденского Университета.

Это не уменьшило спекуляций относительно взрывоопасных специальных миссий, тем более, что сам Путин никогда не делал никаких откровенных заявлений о своих задачах в ГДР. Имидж главного шпиона, окутанного тайной, вероятно, его устраивал.

Самая дикая на сегодня история – о вроде бы причастности Путина к террористическим действиям RAF – впервые появилась в 2012 году в расследовании Маши Гэссен «Человек без лица». В нем якобы бывший член RAF описал, как члены крайней левой террористической группы «время от времени приезжали в Дрезден для тренировок» и привозили Путину, как своему контактному лицу, подарки с Запада – коротковолновый приемник Grundig или украденную автомагнитолу фирмы Blaupunkt. «Он всегда чего-то хотел», – утверждал информатор Гэссен. Интервью он дал в Баварии в августе 2011 года.

Бывшая штаб-квартира дрезденского отделения КГБ, где Путин работал в 1985-1990 гг. ФОТО: ddp images

Очевидно, тот же анонимный источник цитируется в вышедшем в 2020 году бестселлере Кэтрин Белтон «Паутина Путина». «Мы встречались около шести раз», – утверждает якобы бывший террорист. Члены RAF приехали в ГДР на поезде. На вокзале их встретили агенты Штази в советском лимузине и отвезли в дом в Дрездене. Там к ним присоединился Путин и еще один сотрудник КГБ, обсудивший с экстремистами террористические действия. «Мы никогда не получали прямые инструкции, – сказал информатор. Нас просто спросили: «Мы слышали, что вы планируете то-то и то-то, как вы собираетесь это сделать?». Затем Путин и его коллега из КГБ делали «предложения» боевикам RAF по нападениям, а иногда рекомендовали «альтернативные цели».

На дрезденских тайных встречах, пишет Белтон, ссылаясь на своего ключевого свидетеля, Путин «действовал как один из лидеров». Даже генерал Штази, также присутствовавший, подчинялся его приказам. В конце концов, террористы передали списки пожеланий по оружию. Затем агенты КГБ доставили ее в секретные места, где ее забрали члены RAF.

По словам источника Белтон, террор RAF являлся «основным элементом стратегии КГБ» по дестабилизации ФРГ. Убийство Альфреда Герргаузена, якобы также инициированное Путиным и КГБ, также служило этой цели. Глава Deutsche Bank был убит в Бад-Гомбурге 30 ноября 1989 года в результате взрыва бомбы. И это преступление до сих пор остается нераскрытым.

Уничтоженный лимузин убитого руководителя Deutsche Bank Альфреда Герргаузена (1989, Бад-Гомбург) ФОТО: dpa

«Я знаю, что задача поступила из Дрездена, – утверждает якобы информатор Белтон из RAF. – Они использовали нас, чтобы всколыхнуть Запад». В своей книге Белтон не приводит никаких других свидетельств или доказательств того, что за нападением на Герргаузена стоит КГБ. В выноске она лишь ссылается на бывшего члена RAF, с которым разговаривала в марте 2018 года.

К тому времени история о Путине, RAF и тайных встречах в Дрездене уже гуляла в интернете, например, в блоге «Путинизм». Но, в отличие от Гессен и Белтон, вероятный член RAF там не был анонимным, а назвал свое имя: Дитмар К.

Гессен оставила без ответа вопрос Spiegel о том, был ли вероятный свидетель из RAF именно Дитмар К. Белтон объяснила, что не будет комментировать свой источник из соображений безопасности информатора. Это было бы нарушением договоренностей, достигнутых в целях обеспечения безопасности лица, о котором идет речь. Однако она имела возможность познакомиться с документами, «придающими достоверности заявлениям этого человека». Белтон оставила открытым вопрос, что именно за документы это были.

Менее сдержанно с источником вероятной связи RAF с КГБ обошлись в биографии Владимир Путин немецкого журналиста Томаса Фасбендера, опубликованной в 2022 году. Дитмар К. позволил себе там цитировать себя, называя свое полное имя. При этом он «больше не имеет никаких оговорок относительно раскрытия своей личности», говорится в книге. Он был тем же человеком, который разговаривал с Гэссен и Белтон.

На встрече с Фасбендером в августе 2021 года Дитмар К. снова рассказал о предполагаемых террористических собраниях в Дрездене, украсив их дополнительными деталями. Он заявлял, что в тайных встречах принимал участие не только Путин, но и Сергей Иванов, позже ставший министром обороны России. Кроме того, иногда там присутствовали террористы из французского Action directe («Прямое действие») или руководитель дрезденского окружного управления Штази генерал-майор Горст Бем. Путин, у которого был псевдоним «Вова», иногда «посылал его за кофе».

Однако, как пишет Фасбендер, Дитмар К. никогда не являлся членом RAF. Мужчина с земли Саарланд только сопровождал и поддерживал террористов, например, как переводчик с французского языка. Верить К. не обязательно, но его версия «не менее правдоподобна, чем другие», заключает автор.

Отвечая на вопрос Spiegel о доверии к своему источнику, Фасбендер объясняет, что К. «не производил впечатление сказочника или самозванца». Однако это не означает, что следует принимать “каждое его заявление за чистую монету”.

Хотя Фасбендер описывает К. как «человека с леворадикальным прошлым и яркой жизнью в дымке терроризма и спецслужб», немецкие органы безопасности не знают о его связях с RAF, КГБ или Штази. Согласно расследованию Spiegel, ни Федеральная прокуратура, отвечающая за расследование террористических актов, ни отдел контрразведки Федерального ведомства по защите конституции, ни архивы Штази не владеют такой информацией.

Даже последний руководитель отдела XXII/8 Штази, который по приказу министра Эриха Мильке должен был заниматься слежкой за RAF, заявил Spiegel, что никогда не слышал об этом человеке.

Министр Штази Мильке (слева), работник КГБ Путин (справа) на приеме (фото без даты) ФОТО: Архив Штази

К. хорошо известен западногерманской судебной системе: с 1970-х годов мужчина из Саарланда неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за такие преступления, как растрата средств, кражи или нарушения закона об оружии. Этот тип несколько раз попадал в тюрьму, а в 2017 году районный суд Баварии оштрафовал К. за нападение. Согласно решению суда, его выписка из Федерального центрального реестра содержала “12 записей”.

Кроме криминальной карьеры К. любил рассказывать эффектные истории с самим собой в главной роли. Однажды он рассказал журналисту-расследователю Юргену Роту совсем другую версию своей биографии. В отличие от Фасбендера, которому К. сообщил, что в начале 1970-х годов являлся членом анархистской боевой группы на юге Германии и таким образом вступил в контакт с RAF, он, очевидно, сказал Роту, что «в начале 1970-х годов» воевал как «наемник» в Африке, в тогдашней Родезии.

На самом деле, по словам некогда близкого товарища, Дитмар К. не воевал в то время в Родезии на стороне Королевских военно-воздушных сил, а находился на службе в германской армии. Там он учился на медика, украл снаряжение и дезертировал. Фактически К. был осужден за дезертирство районным судом Марбурга в декабре 1972 года.

Через несколько месяцев, в мае 1973 года, 21-летний парень снова оказался на скамье подсудимых. Как рассказал Spiegel его бывший конфидент, К. принадлежал к группе хиппи в Саарланде, мечтавшим эмигрировать в Канаду и основать сельскую коммуну. Стартовый капитал планировали получить, разграбив банки, но группу поймали. Суд по делам несовершеннолетних в Саарбрюккене приговорил К. к трем годам заключения в колонии для несовершеннолетних.

Дитмар К. утверждает, что несколько раз встречался с… Усамой бен Ладеном

Не может быть правдой и другая история: «В начале 1980-х годов», согласно материалам книги Юргена Рота «Грязная демократия» (Schmutzige Demokratie), опубликованной в 2016 году, К. «несколько лет провел в Афганистане» и поддерживал там моджахедов «в борьбе с советскими войсками». Мудчиеа из Саарланда также «несколько раз» встречался с Усамой бин Ладеном, которого считал очень «спокойной личностью».

Документы свидетельствуют о другом: вместо того, чтобы несколько лет воевать на Гиндукуше, Дитмар К. в начале 1980-х годов отбывал еще один срок заключения в Германии. В декабре 1980 года он вместе с сообщником ограбил банк в городе Конц, земля Райнланд-Пфальц, о чем сообщил его бывший компаньон. В сентябре 1981 года Земельный суд Трира приговорил Дитмара К. к шести с половиной годам заключения за ограбление и вымогательство. В октябре 1987 года его снова поставили на учет – за «небрежное вождение без прав».

Согласно материалам дела, большую часть восьмидесятых К. провел в тюрьме или под пристальным наблюдением полиции, судебных органов и комиссии по условно-досрочному освобождению. Как ему удавалось находить время для афганских моджахедов, агентов КГБ и террористов RAF в промежутках между этим, остается тайной. Постановление о наказании, вынесенное судом в Менхенгладбахе, также подвергает сомнению его надежность. Там в мае 1995 года К. был приговорен к условному тюремному заключению за ложные показания.

В 1996 году Дитмар К. попал в заголовки газет как вероятный поставщик ручной гранаты, найденной на месте похищения гамбургского миллионера Яна Филиппа Ремтсма. Позже он был арестован в Венгрии по другому делу и приговорен к 11 годам заключения; среди прочего, за незаконное обращение взрывчатых веществ и содействие в подделке денег.

Известный неонацист на службе в КГБ?

К. был переведен в Германию и уже много лет живет в Баварии. Сегодня он член правления самоучрежденного объединения, в котором работает «юрисконсультом». В официальных регистрационных документах он фигурирует как «доктор Дитмар К.».

Остается непонятным, как он утверждает, что получил научную степень. Дитмар К. оставил письменные вопросы Spiegel о событиях без ответа. В телефонном разговоре он признает, что обменивался мнениями с Машей Гэссен, но якобы не об экскурсиях RAF в ГДР. На вопрос, говорил ли он с журналисткой Белтон о Путине в Дрездене, отвечает: «О Путине в Дрездене? Нет». О чем тогда? «Я не хочу ничего об этом говорить. Пусть госпожа Белтон объяснит это». Он также утверждает, что никогда не говорил с журналистом Фасбендером о поездках членов RAF в ГДР. Он не помнит своего письменного разрешения на публикацию отрывков из книги, о которых идет речь, а также разрешения на упоминание своего имени, которое есть у Spiegel. Он не хочет комментировать вопрос о том, был ли с Путиным в Дрездене. Однако К. придает большое значение одному утверждению: он «никогда не был членом RAF».

Предполагаемая связь между RAF и КГБ – не единственный нарратив, который разжег воображение биографов, журналистов и исследователей работы Путина в Дрездене. Данные в отчетах варьируются: от тайной шпионской сети Путина до известного неонациста, которого, как говорится, человек из КГБ держал в качестве информатора. Никакого доказательства этому в ставших доступных файлах Штази пока нет.

Впервые эти увлекательные истории стали достоянием общественности в начале 2000 года, когда Путин стал президентом России и легионы репортеров отправились на поиски зацепок о его прошлом. Британская Sunday Times сообщила о «круге из 15 агентов», якобы созданном Путином. Немецкое издание Sächsische Zeitung писало, что среди тайных агентов был печально известный дрезденский неонацист Райнер Зоннтаг, застреленный в 1991 году. А в газете Welt можно было прочесть о восточнонемецком враче, которому путинские агенты якобы хотели подбросить «порнографию с молодыми девушками», чтобы заставить его ввести в компьютерную сеть ложные данные о «химической войне».

Арестованный Райнер Зоннтаг

ФОТО: BStU

Марш неонацистов после смерти Зоннтага в Дрездене (1991)

ФОТО: IMAGO

О шпионской сети также сообщали телеканал ZDF и издание Focus, а агентство Reuters в мае 2000 года сделало эту историю квази-официальной: спикер архивов Штази, как тогда сообщало агентство, подтвердил, что Путин в 1990 году создал агентурную сеть из бывших сотрудников Штази, которые должны были продолжить работу на Советский Союз после распада ГДР».

Заявление агентства, однако, оказалось обманом: на самом деле, на следующий день оно написало в малозаметном «разъяснении», не имеющем ни сведений, ни документов «о деятельности бывшего офицера КГБ Владимира Путина в Дрездене»

Журналисты разных СМИ базировали свои исследования в основном на информации, предоставленной уволенным работником Штази по имени Клаус Ц., работавшим под псевдонимами Петер Аккерманн или Михаэль Маннштайн.

Этот мужчина, которому сегодня уже 66 лет, не сделал блестящей карьеры в Штази. В начале 1980-х годов был работником низшего уровня в отделе XV районной администрации Дрездена, а в 1988 году был переведен в менее престижный отдел VIII. Там, согласно его личному делу, он «занимался конспиративными помещениями». В следующем году его снова перевели и он уже занимался «технической безопасностью» на объектах Штази.

Признание для Управления по защите Конституции

Начальство неоднозначно относилось к молодому лейтенанту Ц. С одной стороны, он отличался «высоким уровнем преданности делу и трудоголизмом», с другой – имел склонность теряться в зарослях собранной информации. Всегда стремился «выяснить факты к мельчайшим деталям», в результате быстро выпускал из виду общую картину.

После падения коммунизма Ц. также предоставил Федеральному ведомству по защите конституции большое количество подробностей. После увольнения из Штази он в отчаянии приехал на Рождество 1990 в Кельн и предложил свои услуги западногерманской контрразведке. К тому моменту, через год после падения Стены, охотники за агентами уже не слишком интересовались внутренними подробностями дрезденского отделения Штази. Их интерес только рос, когда речь заходила об их «друзьях» из КГБ.

Ц. рассказал об алкогольной вечеринке в конце 1984 года, на которую его пригласила жена, работавшая в то время в криминальной полиции ГДР. На вечеринке он познакомился с неким Георгом С. по прозвищу Шорш. Официально он принадлежал к отделу К1 Народной полиции, но в действительности преимущественно работал на КГБ.

В 1985 году, как утверждает Ц., он познакомился с россиянином по имени Володя во время корпоративной спортивной встречи в Штази. Они ходили друг к другу в гости, ездили на экскурсии. Позже, отмечает Ц., он узнал, что Володя был связным Шорша в КГБ. И когда в какой-то момент стал очевидным конец ГДР, они вместе обдумывали, может ли Ц. теперь работать на КГБ как тайный конфидент, но на самом деле этого никогда так и не произошло.

После своей рождественской исповеди в Кельне 1990 Ц. начал новую жизнь в Западной Германии, среди прочего, работая охранником на телеканале ZDF. Вокруг него стало тихо – пока в 1999 году он неожиданно снова не связался со своим куратором из Управления защиты конституции: он узнал по телевизору Володю, агента советского спецслужбы, с которым когда-то встречался в Дрездене. Это был не кто иной, как недавно назначенный премьер-министр России Владимир Путин.

Пропуск работника КГБ Путина от Штази

ФОТО: Архив Штази

В то время Ц. занимался спортом и ездил с Путиным на экскурсии в Дрездене. В последний раз, как отмечает Ц., он встречался с Путиным в январе 1990 года в его квартире вместе с другими работниками КГБ. Тогда же Ц. достал из шкафа бумагу и собственноручно написал обязательство для КГБ. Но после этого никто так и не вышел с ним на связь.

Чтобы узнать больше подробностей о кагебешном прошлом Путина, перебежчик Ц., очевидно, должен был попытаться возобновить свои старые контакты с Шоршем, который в это время прокладывал себе путь как частный детектив в Дрездене. Однако попытка не удалась. Своими знаниями о Володе Ц. поделился не только с кельнской контрразведкой, но и с разными СМИ, переработавшими его информацию в пикантные сюжеты.

К примеру, телеканал ZDF попросил Ц. воспроизвести сцену, в которой он подписывает обязательства о работе на Путина. Журнал Focus изобразил его как высокопоставленный источник Управления по охране конституции, разоблачивший по меньшей мере «15 немецких разведчиков на службе у Москвы» и утверждавший, что давно догадывался: из Путина «что-то получится».

Сегодня Ц. уже пенсионер и живет в Саксонской провинции. В качестве места для встреч он предлагает «греческий ресторан с приятной атмосферой». Там Ц. охотно отвечает на вопросы издания Spiegel.

Во время более чем трехчасового разговора он признает, что много информации о Путине, которую разные СМИ приписывали ему на протяжении многих лет, не основывается на его собственном опыте. Некоторые связи он исследовал позже, например с помощью газетных сообщений, а другие «комбинировал» на основе заявлений Шорша или других бывших коллег.

Попытка шантажа химика

Многие в этой истории основываются только на догадках, как, например, рассказ о попытке шантажа исследователя ядов: Шорш лишь намекал на это, рассказывает Ц. сегодня. Впоследствии он объединил всю информацию, которой владел. Исследуя историю Дрезденской медицинской академии, наконец наткнулся на профессора, о котором мог рассказывать Шоршу. Однако Ц. не знал, действительно ли этот мужчина был связан с боевыми ядовитыми веществами, шантажировал ли его КГБ и имеет ли к этому какое-то отношение Путин. Шорша уже нельзя об этом расспросить, он скончался в 2010 году.

Похожая ситуация и с вероятной шпионской сетью Путина, состоявшей из 15 агентов. По словам Ц., он также услышал об этом от Шорша на одной из вечеринок в пивном баре в Дрездене незадолго до падения Берлинской стены. Тот говорил об агентурных «группах» в других районах ГДР. Ц. понял, что Шорш имел в виду тайных коллег из КГБ. Он знал, что в дрезденской группе КГБ Шорша работало пять агентов, и просто экстраполировал эту цифру.

Утверждение о том, что дрезденский неонацист Райнер Зоннтаг шпионил для путинской сети КГБ, которое распространили некоторые СМИ, также основывается на смелой интерпретации заявлений Ц. Зоннтаг обращался в криминальной среде во время ГДР и между 1972 и 1981 годами неоднократно попадал в тюрьму, в частности за воровство и «подготовку к перевороту». В ноябре 1985 года его депортировали в Западную Германию, где он работал во франкфуртском «квартале красных фонарей» и присоединился к правой экстремистской среде. После падения коммунистического режима Зоннтаг вернулся в Дрезден и угодил в драку в местном районе «красных фонарей». В 1991 году некий сутенер застрелил его.

Тогда Шорш признался Ц., что Зоннтаг когда-то работал на него как полицейский информатор. Ц. впоследствии собрал и сравнил всю информацию, которой владел, в своем тщательном расследовании. Однако, чтобы заключить, что Зоннтаг работал на КГБ или Путина, нужно незаурядное воображение. Согласно документам Штази, в конце 1970-х годов Зоннтаг рассматривался только как «кандидат» на роль информатора, как «неофициальный работник криминальной полиции». Вербовка была прервана из-за «неконспиративности» кандидата. В деле нет никаких упоминаний о связях Зоннтага с Шоршем или КГБ.

Письмо-запрос от КГБ в Штази, подписанное Владимиром Путиным «от имени» фактического офицера связи (с сентября 1989 года) ФОТО: Архив Штази

На самого Путина документов Штази почти нет. Один из немногих документов, где упоминается его имя, – это письмо 1989 года, в котором он, как офицер связи КГБ, просит шефа дрезденского Штази помочь информатору, которому отключили телефон. Речь идет об информаторе КГБ по имени Герхард Б. Этот бывший капитан криминальной полиции ГДР считался угрозой для безопасности из-за пьянства и долгов и был отстранен от службы. Теперь Путин от имени своего шефа просил Штази разблокировать связь мужчины, поскольку он продолжал помогать КГБ.

Роль просителя, пытающегося помочь своему информатору, не совсем соответствует образу супершпиона. Но она, пожалуй, лучше описывает повседневную жизнь Путина в дрезденском отделении КГБ, чем рассказы о террористах и тайных тайниках с оружием.

На самом деле в саксонской резидентуре КГБ все было гораздо менее гламурным, чем утверждают некоторые источники. В одном из направлений работы Путин уже реализовал себя во время службы в Ленинграде: подавление оппозиции. Еще в октябре 1989 года начальник Путина генерал-майор Владимир Широков донес на студента Дрезденского технического университета в Штази. «Используя имеющийся у него принтер», молодой человек размножил обращение демократического движения «Новый форум» и распространял его среди студентов.

Через несколько недель Берлинская стена пала. Вечером 5 декабря 1989 правозащитники прошли маршем перед дрезденским офисом КГБ на улице Ангеликаштрассе. Там они встретили советских солдат, которые должны были охранять помещение. Эта сцена стала фоном для новейшего мифа о периоде пребывания Путина ГДР: по одной из версий, он своим решительным видом и стоящими рядом вооруженными солдатами противостоял демонстрантам. По другой версии, маленький человечек стоял у входа в расположенную неподалеку штаб-квартиру Штази и наблюдал за этим зрелищем с безопасного расстояния.

То, что нынешний президент России был в то время на месте происшествия, доказать нельзя.

Свен Ребель, Вольфганг Титце, Der Spiegel (перевод — «Главком»)

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