Евросоюз вводит уголовную ответственность за обход санкций 10.06.2023, 22:30

Доходы компаний, полученных от торговли подсанкционными товарами, будут изыматься.

Министры юстиции стран Евросоюза в пятницу 9 июня утвердили меры, предусматривающие уголовную ответственность за оказание помощи лицам, находящимся под санкциями, в обходе запрета на поездки, торговлю запрещенными товарами или проведении операций с государствами или организациями, находящимися под санкциями, сообщает «Белсат» со ссылкой на Financial Times.

Теперь все страны ЕС будут обязаны изменить законодательство в соответствии с новыми правилами.

Это «даст государствам-членам новые инструменты для контроля за санкциями», заявил Гуннар Стромер – министр юстиции Швеции, являющейся сейчас председателем Совета ЕС.

Страны ЕС будут обязаны ввести механизмы изъятия доходов компаний, полученных от торговли подсанкционными товарами. Кроме этого, в документе предусмотрены обязательства по сотрудничеству между правоохранительными органами для соблюдения санкционного режима.

Министры юстиции ЕС также поддержали правила, облегчающие замораживание активов, связанных с уголовными преступлениями в целом, включая обход санкций, а также с организованной преступностью, отмыванием денег, мошенничеством и другими преступлениями.

«Это будет очень важный инструмент для борьбы с организованной преступностью в целом», – отметил Гуннар Стромер.

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