Украинский журналист о встрече Путина и Лукашенко: В дурдоме выходной 12.06.2023, 12:25

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Почему два диктатора говорили про озимые?

Белорусский диктатор Лукашенко приехал в гости Путину. Темы их разговоров вызвали немало вопросов.

Они обсудили «озимые, которые будут собирать «через 10 – 12 дней». Возможно, в этих словах скрывался какой-то смысл. Об этом «24 Каналу» сказал журналист-международник Алексей Бурлаков.

«Что это был за код такой? Стоят два чувака, которые думают, что они президенты, болезнь одна и та же, и такие: «Озимую собираем через 10 дней. Через 10, ну, может, 12». В смысле? Возможно, это и было заброшено для того, чтобы мы подумали: «Хм, что же кроется в этих словах?». Но теперь и правда интересно, что это за озимая, и откуда о ней знает Путин», – заметил Бурлаков.

Было предположение, что они говорили о передаче ядерного оружия. Но это 7 – 8 июля, а значит – 4 недели. По мнению журналиста, диктаторы могли говорить о каком-либо наступлении. Хотя, при чем здесь озимая?

«Может быть, в этом и был главный смысл. Вообще они встретились: «Срочно приезжай ко мне в Москву! Нет, срочно приезжай ко мне в Сочи! Но «ничего не произошло, все нормально», – отметил журналист.

«Именно такие у них были переговоры все это время. Они побеседовали об экономике, но все нормально. Они поговорили о вопросах национальной обороны, но ничего не произошло.

Они кого хотели убедить в этом, может? А потом эта озимая. Что это вообще было? В дурдоме выходной», – предположил Алексей Бурлаков.

«И Лукашенко: «Что он имел в виду?». И оба начали гуглить, что такое озимая, потому что один сказал, другому – выполнять. Посмотрим, что будет через 10 – 12 дней», – шутит Бурлаков.

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