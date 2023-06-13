Режим Лукашенко отреагировал на решение МОТ приговором активисту профсоюза 13.06.2023, 10:35

Максим Сеник

Активиста БНП приговорили к четырем годам колонии.

Гродненский областной суд вынес приговор активисту независимого профсоюза БНП в ОАО «Гродно Азот» Максиму Сенику. Политзаключенному инкриминировали оскорбление Лукашенко (ч. 1 ст. 368 УК) и пропаганду экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 361−4 и ч. 1 ст. 361−2 УК), сообщил правозащитный центр «Весна».

По данным провластных телеграм-каналов, Сеник «придерживался оппозиционных взглядов и участвовал в акциях протеста в 2020 году». Он также был членом независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» и, «поддавшись влиянию лидера стачкома «Гродно Азот» Юрия Равового, скидывал информацию, которая размещалась в зарубежных СМИ».

Также он якобы оскорблял Лукашенко в телеграм-каналах, сотрудников госорганов, милиционеров и передавал при этом информацию на телеканал «Белсат».

Судья Николай Рачинский назначил Сенику 4 года колонии усиленного режима. До этого гособвинитель запрашивал 4,5 года лишения свободы.

Как писал сайт Charter97.org, в Международной организации труда поддержали резолюцию по Беларуси. Правительствам, представителям работодателей стран, входящих в МОТ, предлагается пересмотреть отношения с властями Беларуси. Таким образом МОТ отреагировала на преследования независимых профсоюзов в Беларуси.

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